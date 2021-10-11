WSJ: сэндвич с секретом — в США обвиняют морского инженера в попытке продать тайны атомной подлодки иностранной державе

Инженер-ядерщик Джонатан Тоэби, работавший на Минобороны США, обвиняется в попытке передать секретные данные об американских подлодках иностранному государству, сообщает The Wall Street Journal. Издание пишет, что секретное послание Тоэби иностранному государству было перехвачено ФБР. Название государства не разглашается: сообщается, что Тоэби хотел передать ему секретные данные о подлодках класса «Вирджиния».

Сотрудника ВМФ США и его жену обвиняют в попытке передачи секретных данных о ядерных подлодках иностранному государству, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на судебную документацию.

Издание сообщает, что подозреваемых зовут Джонатан и Диана Тоэби. Джонатан Тоэби является инженером-ядерщиком и имеет доступ к сверхсекретным материалам Минобороны США. Отмечается, что он работает на правительство уже почти десять лет.

Согласно материалам суда, в апреле 2020 года Джонатан Тоэби отправил иностранному правительству почтовую посылку, в которой содержались документы флота США, инструкции и карта памяти. Эту посылку в декабре 2020 года обнаружили в ФБР.

Как пишет The Wall Street Journal, страна-получатель не разглашается. Сообщается, что в посылке, помимо карты, содержалась информация о том, как считать зашифрованную документацию. Кроме того, Тоэби подчеркнул конфиденциальность информации и попросил передать её в военное ведомство страны-получателя. В приложенном письме Тоэби написал: «Я считаю, что эта информация принесёт большую пользу вашей нации», — а также, поскольку отправка происходила 1 апреля, приписал: «Это не розыгрыш».

Перехвативший посылку агент ФБР вступил в переписку с Тоэби, притворяясь представителем страны-получателя, пишет The Wall Street Journal. Он пообещал Тоэби подарок в обмен на информацию, однако Тоэби отказался от встречи. Вместо этого он попросил заплатить ему аванс криптовалютой в размере $100 тыс., после чего он предоставил бы доступ к секретным документам. В результате стороны сошлись на уплате $10 тыс. авансом и договорились о месте и времени тайной передачи секретных документов.

Согласно данным ФБР, Тоэби явился на тайную передачу документов вместе со своей женой. Он оставил карту памяти в сэндвиче с арахисовым маслом. Получив эту карту, в ФБР проанализировали её данные и выяснили, что на ней содержится важная информация о подводных лодках класса «Вирджиния».

Издание пишет, что контакты между агентами ФБР, выдававшими себя за представителей страны-получателя, продолжались и дальше, вплоть до ареста Тоэби и его жены в минувшую субботу. Впервые они появятся в суде в грядущий вторник.