CNN выяснил, что тайваньцев мало волнует «постоянная угроза» со стороны Китая

Тайвань, который в последние годы всё сильнее сближается с США, уже много месяцев живёт в обстановке постоянной угрозы вторжения китайских войск, передаёт CNN. Как выяснил корреспондент канала, жителей острова эта угроза почти не беспокоит — ведь они уже давно к ней привыкли.

Сразу несколько чиновников сообщили CNN, что администрация президента Байдена обсудила вопрос ускорения производства нескольких десятков американских истребителей F-16, заказанных Тайванем в 2019 году. Такие разговоры приобретают новое значение на фоне шагов Китая, который занимает всё более агрессивную позицию, — и президентская администрация теперь «ходит по канату», пытаясь укрепить связи с Тайванем, не спровоцировав при этом Китай. С самыми свежими подробностями — корреспондент CNN Уилл Рипли.

Учитывая, что над Тайванем нависает постоянная угроза вторжения со стороны Китая, жизнь в Тайбэе кажется до удивительного нормальной. Эти старушки каждую неделю собираются в парке. Тем для разговоров у них хватает, однако войны с Китаем среди них нет.

БАБУШКА ХУАН, жительница Тайбэя: Мы по этому поводу вообще не волнуемся. Угроза была всегда, и беспокоиться не о чем. Если бы войне суждено было случиться, она бы уже давно случилась.

Пожилые тайваньцы несколько десятилетий прожили в обстановке враждебности, когда между Тайванем и Китаем не было ни открытых границ, ни торговли, ни даже каких-либо контактов. В 90-х годах прошлого века напряжённость несколько спала — но теперь она вновь обостряется: Тайвань всё сильнее сближается с США, и это всё больше беспокоит Китай.

Пекин обнародовал видеозаписи с учений вооружённых сил, на которых отрабатывалась операция по посягательству на независимость Тайваня и отражению вмешательства внешних сил — таких, например, как Америка. Это стало предостережением для президента США Джо Байдена и других американских союзников острова.

ЛЮ ТИН-ТИН, военный корреспондент TVBS News: Когда Байден пришёл к власти, у местных жителей, конечно, появилась обеспокоенность в связи с возможным разворотом курса по тайваньскому вопросу. Но теперь тайваньцы на самом деле понимают, что Байден занял, возможно, даже более жёсткую позицию по отношению к Китаю.

При Трампе объём продаж вооружений из США на Тайвань резко возросли. Однако некоторые опасаются, что сближение между Вашингтоном и Тайбэем может спровоцировать Пекин, и в случае, если начнётся вооружённый конфликт, США и Тайвань окажутся в крайне опасном положении.

Тайвань и США поддерживают тесное экономическое и оборонное сотрудничество, и Тайвань тратит многие миллионы долларов на закупки новых вооружений. Глава тайваньского Минобороны убеждён, что Китай может начать против Тайваня полномасштабные военные действия уже к 2025 году. По его словам, напряжённость между Тайбэем и Пекином достигла пиковых за более чем 40 лет значений.

Огромная армия КНР представляет всё большую угрозу для единственного в мире китаеязычного демократического государства — но в самом Тайване эта угроза и не ощущается. Когда китайские самолёты в этом месяце стали в рекордных количествах летать у тайваньских рубежей, тайваньские СМИ почти об этом не упомянули.

ЛЮ ТИН-ТИН: Думаю, что отчасти дело в том, что тайваньцы уже привыкли к вылазкам НОАК, которые за минувший год происходили ежедневно.

Лю рассказывает об этом каждый день — даже тогда, когда мировые СМИ не обращают внимания на действия Китая.

ЛЮ ТИН-ТИН: Я думаю, что Тайваню нужно уделять больше внимания, — а внимания со стороны мирового сообщества ему раньше слишком много никогда не уделяли. А ведь такое внимание может обезопасить страну.

Но многие местные говорят, что и так чувствуют себя в безопасности, что бы ни грозило им с той стороны Тайваньского пролива.

Дата выхода в эфир 16 октября 2021 года.