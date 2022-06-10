Bloomberg: созданию новейших американских субмарин мешают рост расходов и плохая работа подрядчиков

07:30 «Рёнхап»: за сутки в КНДР выявили 45 тысяч человек с симптомами лихорадки За прошедшие сутки власти КНДР выявили 45 540 человек с симптомами лихорадки, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

07:15 МО России: российские военнослужащие доставили 100 тонн гумпомощи в Харьковскую область Военнослужащие России доставили 100 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области.

07:00 В Калифорнии разбился военный вертолёт В американском штате Калифорния разбился военный вертолёт. Об этом сообщило командование базы авиации ВМС «Эль-Сентро».

06:45 Астрахань и туркменский город Туркменбаши установили побратимские связи Вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Олег Князев и посол Туркмении в России Батыр Ниязлиев приняли решение об установлении побратимских связей между городами Астраханью и Туркменбаши.

06:30 В Европарламенте подняли вопрос о борьбе с распространением оспы обезьян Французский европарламентарий Анника Бруна решила обсудить с Еврокомиссией проблему расширения географии заболевания оспой обезьян. Депутат напомнила, что в Европе уже инфицированы десятки человек, а по оценке ВОЗ, вирус будет распространяться ещё активнее. В связи с этим политик обратилась к ЕК. С документом ознакомился RT.

06:15 На предприятии «Ростеха» создали мультикалиберный карабин со сменными стволами Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») разработал для гражданского рынка мультикалиберный охотничий карабин со сменными стволами.

06:00 В Госдуме предложили повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

05:45 ТАСС: между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост в Благовещенске По международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) — Хэйхэ (Китай) через реку Амур запустили грузовое движение.

05:30 В России за сутки потушили 30 лесных пожаров За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 30 природных пожаров на площади 980 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

05:15 «Рёнхап»: Южная Корея примет участие в предстоящем саммите НАТО в Испании Президент Республики Корея Юн Сок Ёль примет участие в саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде в конце июня.

05:00 The Telegraph: в Великобритании закрылся крупный завод из-за рекордных цен на газ Один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений Ince, который расположен в пригороде английского Честера, закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители.

04:45 Власти Херсонской области объявили о запуске системы социальных выплат в регионе Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что власти региона запускают систему социальных выплат.

04:30 Nihon Keizai: Китай и Индия уменьшают эффективность санкций Запада в отношении России Благодаря росту закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность западных санкций в отношении России уменьшается.

04:15 Europe 1: Франция может объявить о передаче Киеву шести установок CAESAR в ближайшее время Франция может объявить о передаче Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца текущего месяца.

04:00 В Японии объявили о запрете экспорта в Россию грузовых автомобилей и самосвалов Япония в рамках нового пакета санкций вводит запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

03:45 «Хуаньцю шибао»: в будущем мир ждёт разделение на блоки Эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао» выразил мнение, что система международных отношений существенно изменится в результате украинского кризиса.

03:30 Президент Аргентины выразил неудовольствие отказом США приглашать на саммит все страны Президент Аргентины Альберто Фернандес раскритиковал решение Соединённых Штатов отказать в участии Венесуэле, Кубе и Никарагуа в Саммите Америк. Об этом он заявил, выступая на форуме.

03:15 Минфин США выступил с инициативой создать коалицию стран, вводящих санкции против России Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.

03:00 Кадыров заявил, что спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска в ближайшие дни﻿ Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале проинформировал о том, что чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в Луганской Народной Республике.

02:45 Макрон заявил, что Франция готова продолжить поставки вооружений Украине Французский президент Эммануэль Макрон в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Франция готова продолжить поставлять оружие Киеву.

02:30 ABC News: количество погибших при стрельбе в американском штате Мэриленд достигло трёх В результате стрельбы в американском городе Смитсбург (штат Мэриленд) три человека погибли, ещё один получил тяжёлые ранения.

02:15 Байден заявил о намерении США выделить $645 млн на помощь Латинской Америке Американский президент Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты в ближайшие дни планируют выделить свыше $645 млн на борьбу с рядом кризисов в странах Латинской Америки. Об этом он рассказал, выступая на Саммите Америк в Лос-Анджелесе.

02:00 В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ Украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР.

01:45 Bloomberg: Нидерланды и Дания не поддерживают предоставления Украине статуса кандидата в ЕС Нидерланды и Дания не поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский союз.

01:30 В ЛНР волонтёры и жители Нижней Камышевахи подверглись обстрелу со стороны ВСУ Волонтёры «Единой России» и жители Нижней Камышевахи в Луганской Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских военных во время гуманитарной миссии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

01:15 Госдеп США: диалог с Россией по стратегической стабильности пока не планируется Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединённые Штаты на данном этапе не рассматривают возможность проведения нового раунда диалога с Россией по стратегической стабильности.

01:02 Сантуш — о победе Португалии над Чехией в Лиге наций: результат более чем справедливый Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после победы команды над Чехией в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

01:00 Кадыров заявил о взятии под контроль железнодорожной станции «Светличное» в ЛНР Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что железнодорожная станция «Светличное» в Луганской Народной Республике находится под полным контролем чеченских спецподразделений.

00:45 Рудковская: физические способности у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала дебют фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

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00:31 Нигматуллин: по моей информации, «Спартак» ищет иностранного специалиста Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об уходе из московского «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.

00:30 В ДНР заявили о гибели жителя в результате обстрела Красного Партизана со стороны ВСУ Украинские военные обстреляли посёлок Красный Партизан в Донецкой Народной Республике, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщает МЧС ДНР.

00:15 В американском Минфине признали, что санкции против России бьют по самим США Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом она заявила в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты The New York Times.

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00:00 Каттани планирует продолжить работу в «Спартаке» Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

00:00 ABC News: при стрельбе в американском штате Мэриленд несколько человек получили ранения В результате стрельбы в американском городе Смитсбург (штат Мэриленд) несколько человек получили ранения.

23:57 В России предложили придать статус волонтёра добровольцам-пожарным и спасателям В России предложили отнести к видам деятельности волонтёров ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

23:56 Игнатов — об уходе Ваноли: игроки «Спартака» старались быть лучше вместе с вами Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов попрощался с покинувшим команду главным тренером Паоло Ваноли.

23:55 Власти Финляндии намерены установить заграждения на границе с Россией Власти Финляндии планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны. Об этом сообщили в МВД республики.

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23:39 В Нижнем Новгороде отметили 350-летие со дня рождения Петра I В Нижнем Новгороде у памятника Петру I состоялась церемония, посвящённая 350-летию со дня рождения императора.

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23:31 В ДНР сообщили о гибели двух человек при обстреле украинскими военными Новобахмутовки В результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки в ДНР погибли два человека. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

23:25 Шалимов: может, Ваноли готов был остаться, но на него надавили из-за политической ситуации Наставник «Урала» Игорь Шалимов высказался об уходе из «Спартака» главного тренера Паоло Ваноли.

23:20 В Карелии появится новый турмаршрут В Карелии планируют запустить новый туристический маршрут Сортавала — Суккозеро.

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23:13 Защитник «Спартака» Чернов поблагодарил Ваноли за совместную работу Защитник «Спартака» Никита Чернов поблагодарил покинувшего команду главного тренера Паоло Ваноли за совместную работу.