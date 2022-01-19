Times: «предупреждающий сигнал» Китаю и КНДР — США направили в Тихий океан атомную подлодку

США разместили на базе Гуам в Тихом океане подводную лодку с ядерным оружием, что в регионе назвали сигналом Китаю и Северной Корее, сообщает The Times. В ВМС США отметили, что этот шаг отражает приверженность Вашингтона безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Соединённые Штаты послали Китаю и Северной Корее «предупреждающий сигнал», разместив в западной части Тихого океана подводную лодку с ядерным оружием, и призвали Пхеньян «прекратить незаконные и дестабилизирующие» испытания баллистических ракет, сообщает The Times.

Атомная подводная лодка USS Nevada ВМС США, вооружённая баллистическими ракетами Trident II, на выходных прибыла на американскую военно-морскую базу на острове Гуам, демонстрируя «готовность и приверженность» безопасности в регионе на фоне роста напряжённости.

Это первый визит американской подводной лодки с баллистическими ракетами на Гуам с 2016 года, когда в порт прибыла подлодка USS Pennsylvania, и всего второй объявленный ВМС США визит с 1980-х годов.

«Заход в порт Гуам отражает приверженность США Индо-Тихоокеанскому региону и дополняет многочисленные учения, операции, тренировки и мероприятия по военному сотрудничеству, проводимые стратегическими силами для обеспечения их доступности и готовности к действиям по всему миру в любое время», — гласит заявление американских ВМС.

С начала 2022 года Северная Корея провела серию испытаний баллистических ракет, которые продолжились в понедельник испытательным пуском двух ракет, упавших в Японское море. По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты пролетели 380 км на высоте более 40 км.

Как напоминает издание, испытания баллистического и ядерного оружия КНДР запрещены санкциями Организации Объединённых Наций, однако после прихода к власти Ким Чен Ына страна регулярно нарушает запрет.

В телефонной беседе с южнокорейским и японским официальными лицам специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким «выразил озабоченность» относительно запусков ракет. Согласно заявлению пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, политик призвал Пхеньян вернуться к диалогу «без предварительных условий». Сон Ким также «подтвердил приверженность США полному ядерному разоружению Корейского полуострова, а также твёрдую приверженность защите союзников», Южной Кореи и Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал действия КНДР «абсолютно неприемлемыми», однако не исключил возможность диалога с Ким Чен Ыном по ядерной программе Пхеньяна, а также по вопросу похищения японских граждан в прошлом.

Ряд экспертов утверждают, что столь частые запуски ракет — попытка оказать давление на соседей Северной Кореи и США, чтобы заставить их сесть за стол переговоров и пойти на уступки, например, согласиться на отмену санкций.

Как отмечает The Times, Пхеньян пока не ответил на предложения Вашингтона о переговорах. Впрочем, издание полагает, что развёртывание подлодки USS Nevada и демонстрация американской ядерной мощи не остались незамеченными ни в Пхеньяне, ни в Пекине.

Ранее Китай провёл «провокационные» учения вблизи Тайваня, предупредив Запад не отправлять корабли или дипломатические миссии на остров. Американские военные корабли часто замечают в регионе, что призвано оспорить претензии Китая в Южно-Китайском море.