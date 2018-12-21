CNN: Трамп любит поговорить, но с Путиным ему не сравниться

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — это зрелищное мероприятие, которое впечатляет своей длительностью: установленные российским лидером рекорды, наверное, не побить даже президенту США Дональду Трампу, который и сам любит подолгу общаться с журналистами, сообщает CNN. Как полагает журналист канала, для самого российского президента пресс-конференция является способом показать себя «героем дня».

Утро у российского президента Владимира Путина получилось загруженное — эти комментарии по поводу Сирии он высказал в ходе своей ежегодной марафонской пресс-конференции. Эти мероприятия не назовёшь краткими, и на них хватает провокационных тем: в течение нескольких часов Путин успел обсудить военные столкновения с Украиной, вину за которые он возложил на украинцев, а также поговорил об обвинениях в том, что он организовал отравление бывшего российского двойного агента в Великобритании — их он списал на британскую «русофобию». Наконец, он даже успел высказать мнение по поводу брексита.

А мы вновь поговорим с главой нашего московского бюро Натаном Ходжем. Это зрелищное мероприятие меня всегда поражает — на эту пресс-конференцию аккредитовались 1700 журналистов. Но как там вообще всё организовано — вопросы отбираются предварительно или присутствующие могут спрашивать президента о чём угодно?

НАТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Вообще это как раз и есть часть того зрелища, которое организуется в Москве: почти все журналисты, которые на него попадают, приходят со специально сделанными для этого табличками или плакатами, и машут ими, пытаясь привлечь внимание Путина. Среди присутствующих — представители как российских, так и международных СМИ. Словом, там происходит весьма масштабный медийный цирк.

Путин же пользуется этим — он показывает себя, так сказать, героем дня, человеком, у которого на всё есть ответ. Ранее на этой неделе мы беседовали по телефону с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, и он рассказал нам, что Путин очень усердно готовился к мероприятию: российский лидер, готовясь к почти четырёхчасовому выступлению, несколько дней изучал факты и цифры.

Повторюсь, эта пресс-конференция даёт Путину возможность показать себя и для российской, и для мировой аудитории как человека, владеющего фактами и цифрами и способного принимать решения, а также, как уже было сказано ранее, чтобы во многом выделить себя по сравнению с тем стилем принятия решений, в том числе и внешнеполитических, который применяется в США. Он демонстрирует себя надёжным союзником для своих друзей, человеком, который держит слово и имеет спокойный и хладнокровный нрав. Иначе говоря, всё это во многом — часть усилий по выстраиванию и поддержанию, так сказать, мифического Путина, который является героем дня, Уилл.

Если не ошибаюсь, его рекорд, по сообщениям СМИ — почти пять часов. Президент Трамп порой даёт весьма долгие пресс-конференции, но, как мне кажется, и ему не сравниться с тем, что Путин проворачивает в конце каждого года. Может быть, он почерпнёт для себя какие-нибудь идеи. Натан, спасибо вам за точку зрения из Москвы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.