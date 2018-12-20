Das Erste: известный немецкий журналист признался в фальсификации материалов

Немецкий журнал Der Spiegel предал огласке случаи обмана в собственном издательстве, сообщает телеканал Das Erste. Лауреат сразу нескольких премий Клаас Релоциус признался, что неоднократно фальсифицировал и отчасти выдумывал свои репортажи.
Журнал Der Spiegel предал огласке случаи обмана в собственном издательстве. Автор Клаас Релоциус сфальсифицировал и отчасти выдумал сразу несколько репортажей.
При этом 33-летний журналист был неоднократно представлен к различным наградам. В последний раз он стал лауреатом немецкой премии Reporterpreis*.
Согласно Der Spiegel, Релоциус признался в фальсификациях и покинул издательство. Редакция проведёт проверку деятельности и документации журналиста.
Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.
* Жюри премии присудило Релоциусу награду за «лучший репортаж года» (прим. ИноТВ).
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