Das Erste: известный немецкий журналист признался в фальсификации материалов

14:06 Путин ответил на вопрос о женитьбе Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос, намерен ли он жениться.

13:55 В Москве открыли станцию метро «Беломорская» Власти Москвы в четверг, 20 декабря, открыли станцию Замоскворецкой линии метро «Беломорская».

13:54 Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, а также решение США вывести войска из САР.

13:51 Сенатор о ситуации с рэперами: запрещать — это не метод Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о ситуации с российскими рэперами.

13:51 Сборная России по футболу завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу завершила 2018 год на 48-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

13:50 Путин: Бутина не исполняла заданий госорганов России в США Российский президент Владимир Путин заявил, что для тюремного заключения россиянки Марии Бутиной в США нет оснований. По словам главы государства, обвиняемой не в чем признаваться, так как заданий российских госорганов в США она не исполняла.

13:39 В МИД Армении рассказали, как будут строить отношения с Россией В МИД Армении заявили, что Ереван будет строить отношения с Москвой на принципах суверенного равноправия. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь министерства Анна Нагдалян.

13:38 Путин исключил возможность «реставрации социализма» в России Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос, возможна ли реставрация социализма в России.

13:37 Сторонника ИГ приговорили к десяти годам колонии в Петербурге Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде приговорил к десяти годам колонии мужчину, присягнувшего на верность «Исламскому государству»*.

13:35 Путин оценил возможность улучшения отношений России и Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что ненормальная ситуация в отношениях между Россией и Украиной не изменится, пока у власти в Киеве находятся русофобы.

13:34 На Украине за год в уличных акциях приняли участие более 20 млн граждан Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в уличных акциях в стране с начала 2018 года приняли участие более 20 млн граждан страны.

13:32 Путин связал санкции с ростом могущества России Российский лидер Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции санкции в отношении России, отметил, что их введение связано с ростом могущества и конкурентоспособности страны.

13:31 В США заявили о «мультиканальном вмешательстве» России в выборы на Украине Бывший посол США на Украине Джон Хербст в интервью радиостанции «Новое время» заявил, что Россия якобы планирует «мультиканальное вмешательство» в украинские выборы.

13:28 Путин анонсировал поправки для упрощения получения гражданства России Поправки в закон об упрощении получения российского гражданства примут в начале 2019 года, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

13:26 Источник сообщил о взрыве газа в частном доме в Северной Осетии В одном из частных домов Северной Осетии произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

13:25 Путин оценил ситуацию с выборами глав регионов Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с прошедшими выборами глав регионов.

13:25 Нурмагомедов поздравил Кормье, который был признан бойцом года по версии ESPN Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил американского спортсмена смешанных единоборств Даниэля Кормье, которого ESPN назвал бойцом года.

13:20 Эрдоган и Рухани проводят встречу в Анкаре Лидеры Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани проводят встречу в Анкаре.

13:18 Путин назвал ситуацию со Скрипалями поводом для атаки на Россию Ситуация с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери была поводом для организации атаки на Россию, заявил российский лидер Владимир Путин.

13:16 Верующие проводят молебен у Рады против переименования УПЦ В Киеве возле здания Верховной рады Украины собрались несколько тысяч верующих канонической Украинской православной церкви, они проводят молебен против принятия законопроекта о переименовании УПЦ.

13:15 Путин оценил идею наказания за публикации с неуважением к власти Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение ввести в России наказание за проявление в публикациях неуважения к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.

13:14 Пострадавшие от банды Цапка не смогли добиться возмещения вреда его вдовой Краснодарский краевой суд отказал пострадавшим в результате преступной деятельности кущёвской банды, главой которой был Сергей Цапок, в компенсации вреда, нанесённого им членами группировки.

13:13 Путин заявил об отсутствии иллюзий в связи с планами разместить ПРО США в Японии Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал планы разместить на территории Японии американские комплексы ПРО Aegis Ashore.

13:11 Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания рэперов Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в ситуации с рэперами в стране нужно не практиковать подход «хватать и не пущать», а бороться с пропагандой негативных элементов аккуратно.

13:11 В Россельхознадзоре рассмотрят возможность поставок фруктов из Индонезии в Россию Индонезия может начать поставлять в Россию тропические фрукты, в том числе манго и рамбутан. Об этом информирует пресс-служба Россельхознадзора.

13:04 Усик рассказал, что является для него главной мотивацией Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, что является для него главной мотивацией.

12:59 Цукерберг не ответил на предложение выступить в Совфеде Основатель Facebook Марк Цукерберг не ответил на приглашение Совета Федерации выступить на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

12:58 Путин оценил ситуацию в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что это украинские власти ввели экономическую блокаду Донбасса.

12:56 У берегов Испании обнаружили лодку с 11 погибшими мигрантами У берегов Испании спасатели обнаружили лодку, на борту которой находились тела 11 человек. Инцидент произошёл в Средиземном море.

12:55 Путин: Порошенко поднял свой рейтинг провокацией в Керченском проливе Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал провокацию Киева в Керченском проливе.

12:54 МИД: Армения не ведёт переговоров о размещении иностранных военных Ереван не ведёт переговоров о размещении на территории Армении военнослужащих из третьих стран. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

12:53 Путин: тенденция недооценки угрозы ядерной войны нарастает Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны нарастает.

12:45 СМИ: Тарасов покинет «Локомотив» и перейдёт в другой клуб РПЛ Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб, но продолжит карьеру в России.

12:45 Франция пока не намерена выводить войска из Сирии Министр по европейским делам республики Натали Луазо заявила, что Франция в настоящее время не намерена выводить представителей своих Вооружённых сил из Сирии.

12:44 Путин заявил о недостаточной поддержке отечественной промышленности Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недостаточной поддержку отечественной промышленности.

12:42 RT разочарован выводами Ofcom по итогам расследований в отношении телеканала RT выражает сожаление в связи с выводами британского медиарегулятора Ofcom по итогам расследований в отношении телеканала. Весной 2018 года Ofcom инициировал расследования по 10 материалам RT, привязав семь из них к событиям в британском Солсбери, не имеющим никакого отношения к телеканалу.

12:40 СК возбудил уголовное дело по факту обстрела регионов Донбасса Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мирных жителей Донецка украинскими силовиками.

12:39 Путин назвал повышение НДС сбалансированным решением Президент России Владимир Путин, комментируя повышение налога на добавленную стоимость (НДС), назвал это решение сбалансированным.

12:33 СМИ: США начали вывозить оружие из Сирии на грузовиках Соединённые Штаты начали вывозить вооружение из Сирии после заявления американского президента Дональда Трампа о решении вывести войска из страны.

12:32 Путин заявил, что в целом доволен работой правительства Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в целом доволен работой правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

12:32 Загитова приняла участие в утренней тренировке на ЧР по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в утренней тренировке на чемпионате России в Саранске.

12:31 Минкультуры: речи о возврате культурных ценностей из России в Германию быть не может Глава департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с РИА Новости заявил, что ставить вопрос о возвращении культурных ценностей, вывезенных с немецкой территории после Второй мировой войны, нельзя.

12:30 Путин: России нужно войти в другую лигу по качеству экономики Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что российской экономике нужно войти в другую по качеству лигу.

12:22 Спикер Рады предложит лишить Украинскую православную церковь её названия Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что внесёт на рассмотрение парламента законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви её названия.

12:21 Путин прокомментировал целесообразность нацпроектов Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что стране необходим прорыв, в связи с чем и были разработаны национальные проекты.

12:13 Нефть марки Brent упала ниже $55 Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.

12:12 Родченков прокомментировал внесённый в США законопроект об уголовной ответственности за допинг Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков прокомментировал информацию о том, что американские сенаторы внесли законопроект о введении уголовного наказания за применение допинга на международных соревнованиях.

12:11 Патриарх Кирилл призвал не признавать результаты «объединительного собора» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» на Украине, в ходе которого была создана «новая церковь» и избран её глава.

12:07 Началась большая пресс-конференция Владимира Путина В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.