Deutschlandfunk: экономическая отсталость Восточной Европы объясняется десятилетиями пребывания «под пятой Москвы»

Называть восточноевропейские страны «плохими европейцами» несправедливо, поскольку долгое пребывание за железным занавесом обусловило их отсталость, пишет журналист Флориан Келлерман в своей статье для Deutschlandfunk. По мнению Келлермана, неуместно «морализировать» Польшу и другие страны Восточной Европы, когда Германия продавливает строительство «Северного потока — 2», невзирая на мнение других членов ЕС.

В феврале нынешнего года правительства Германии и Франции достигли компромисса по проекту газопровода «Северный поток — 2», пишет журналист Флориан Келлерман в своей статье для Deutschlandfunk. В результате строительство газопровода было одобрено, что вызвало позитивную реакцию у немецкой стороны. В Берлине этот шаг был рассмотрен как доказательство того, что процесс принятия решений в ЕС функционирует.

Однако это прозвучало как издевательство, считает Келлерман, потому что на самом деле Германия продавила свои интересы, невзирая на оппозицию Европарламента и Еврокомиссии. Поэтому можно понять поляков, которые лишь качают головой, когда их призывают к большей солидарности. У порогов Польши и стран Балтии находится «агрессивная Россия», и строительство нового газопровода лишь только укрепит эту линию Москвы, утверждает автор.

По мнению Келлермана, случай с «Северным потоком» доказывает, что несправедливо представлять восточноевропейские страны ЕС в виде «плохих европейцев». Да, они «другие европейцы» — и причина тому, в первую очередь, кроется в истории. После окончания Второй мировой войны страны Восточной Европы оказались за железным занавесом и были вынуждены провести «под пятой Москвы» целые десятилетия, что стало причиной их не самого высокого уровня экономического развития.

Разумеется, отмечает автор, можно критиковать восточноевропейские страны за то, что они отказывались принимать беженцев, однако не стоит забывать, что восточные европейцы десятилетиями не имели контактов с представителями других культур. Кроме того, можно, к примеру, критиковать Польшу за то, что она не переходит на евро, но необходимо отметить следующее: поляки видят, что они значительно беднее немцев, несмотря на то что, согласно статистике, намного больше работают. Потому ясно, считает Келлерман, почему Польша не хочет становиться чересчур экономически зависимой.

Да, в Восточной Европе много проблем, подытоживает Келлерман: националистические и правопопулистские правительства вредят восточноевропейским странам. Однако «морализировать» и предъявлять им пустые обвинения совершенно неуместно.