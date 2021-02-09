«Армия хорошо подготовлена»: министр обороны Польши опроверг поражение в «войне с Россией»

«Я оценил эти учения положительно. Я бы поставил пять», — такими словами министр обороны Польши Мариуш Блащак опроверг информацию о поражении польской армии в учениях «Зима-20», на которых отрабатывался сценарий конфликта с Россией. Он также заявил о серьёзном потенциале польской армии, которая готова вместе с союзниками защитить независимость страны от «агрессивной политики России».

«Сухопутные войска меняются в плане артиллерийских возможностей. Это самый большой вызов, и мы делаем выводы из агрессивной политики России... Из опыта нападения России на Грузию в 2008 году, на Украину в 2014 году, мы прекрасно знаем, что ключевую роль в этих конфликтах сыграла именно артиллерия», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава Минобороны пояснил, что именно по этой причине в 2019 году было подписано соглашение с США о поставке реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью до 300 км. Он также не забыл упомянуть о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках противовоздушной обороны.

При этом Блащак опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что якобы штабные военные учения польской армии c участием нескольких тысяч офицеров «Зима-20» закончились поражением Польши.





«Мы имеем дело с манипуляциями, с фейк-ньюс», — заявил министр. «Армия должна проводить учения. Армия тренируются на полигоне, но важны и такие учения, в ходе которых действия штабов свидетельствуют о готовности главнокомандующих исполнять свои обязанности. Эти учения с использованием проверенной компьютерной программы — этой программой пользуются в вооружённых силах США — дают нам представление о потенциале нашей армии», — объяснило Минобороны.

Он добавил, что в ходе учений намеренно изучался потенциал вооружения, которое ещё не было поставлено в Польшу. Он считает критику на этот счёт беспочвенной. Речь идёт о зенитно- ракетных комплексах Patriot, реактивных системах залпового огня HIMARS и многоцелевых истребителях пятого поколения F-35.

На вопрос о том, как он лично оценивает манёвры «Зима-20», Блащак ответил: «Я оценил эти учения положительно. Я бы поставил пять. Конечно, есть недоработки, но в этом и состоит суть: чтобы выявить и зафиксировать эти изъяны, потому что эти недостатки будут устранены. Цель учений состоит именно в этом. Именно в этом и заключается усовершенствование».

«Я хочу заверить вас в том, что Польша находится в безопасности, что польская армия хорошо подготовлена ​​к защите независимости нашей страны, что численность Польской армии только увеличивается, что она обладает самым современным вооружением и, наконец, что у неё очень тесные отношения с армией НАТО и США», — отметил министр.

Блащак также поделился информацией о том, что он уже договорился о телефонном разговоре на следующей неделе с новым министром обороны США Ллойдом Остином. Он признал, что этот разговор должен был состояться лично во время саммита НАТО в конце февраля, но, к сожалению, из-за пандемии он пройдёт в формате видеоконференции.

При этом смена президента США не повлияет негативным образом на сотрудничество Польши и США в области безопасности. «Польша — важный партнёр США. Мы солидарны в отношении наших союзников», — резюмировал польский министр обороны.