Министр обороны Польши уверен: сохранение войск США в Германии ещё не значит, что Варшава останется без поддержки

«Это хорошая новость для безопасности всей Европы» — такими словами глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал решение нового американского президента Джо Байдена остановить инициированный Дональдом Трампом вывод войск США из Германии. Он пояснил, что Польша вовсе не рассчитывала увеличить присутствие солдат США за счёт «немецкого» контингента, сообщает TOK FM.

«Приостановка сокращения американских войск в Германии — это хорошая новость для безопасности всей Европы. Мы не связывали этот вопрос с увеличением присутствия американских войск в нашей стране», — написал в пятницу в Twitter глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак. При этом он отметил, что польско-американские договорённости по укреплению восточного фланга НАТО непременно остаются в силе.

В четверг, во время своей речи, Джо Байден объявил о масштабной перезагрузке внешней политики США, в том числе о приостановке вывода американских солдат из Германии. Это решение было принято его предшественником Дональдом Трампом, который в июне 2020 года объявил о сокращении контингента в Германии с 36 до 25 тыс. солдат. Таким образом Трамп хотел наказать Германию за низкие расходы на оборону. Из 12 тыс. выведенных американских солдат 5,6 тыс. должны были быть переброшены в другие страны НАТО, включая Польшу, напоминает TOK FM.