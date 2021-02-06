Министр обороны Польши уверен: сохранение войск США в Германии ещё не значит, что Варшава останется без поддержки

04:55
Guardian: Прибывающие в Британию должны проходить двойное тестирование на COVID-19
Все приезжающие в Великобританию должны будут два раза сдать тест на коронавирус, сообщает издание The Guardian.
04:35
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС
В России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.
04:20
В России ещё сохраняется вероятность третьей волны коронавируса
Третья волна заболеваемости коронавирусом в России может произойти в апреле, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
04:05
Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза
Россия в 2020 году экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
03:54
РИА Новости: Ту-22М3 провёл стрельбы «убийцами авианосцев»
Многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провёл серию стрельб новыми ракетами X-32 на военном полигоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
03:33
Приезжающим в Россию на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19
Людям, которые приезжают в Россию на поезде, необходимо будет предоставить справку об отсутствии заболевания коронавирусом.
03:18
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 970 009
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8 374 и достигло 1 970 009.
03:02
В МВФ поддержали план Байдена по стимулированию экономики
Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает план президента США Джо Байдена по стимулированию американской экономики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
02:47
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России тему вакцины
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса встретился с российским послом в республике Сергеем Мелик-Багдасаровым.
02:32
Въезд паломникам на гору Афон запрещён до 28 февраля
Запрет на все паломнические посещения Святой Горы Афон был продлён до 28 февраля, сообщает служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.
02:18
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 2 142 660.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 7 248 и достигло 2 142 660.
02:02
Генсек ООН призвал уважать итоги выборов в Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта в Ливии и международные силы с уважением отнестись к итогам выборов временного исполнительного органа.
01:49
Секретарь СНБО Украины не исключил санкций против Медведчука
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут быть введены санкции.
01:32
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 9 447 165
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 50 872 и достигло 9 447 165.
01:18
На Британию надвигается шторм «Дарси»
Шторм «Дарси» надвигается на Великобританию: в ближайшие выходные в Шотландии и на юго-востоке Англии ожидаются сильный ветер и снегопад.
01:02
Силуанов оценил подтверждение Fitch рейтинга России
Подтверждение агентством Fitch суверенного рейтинга России на уровне BBB говорит о том, что российская экономика преодолела последствия кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
00:46
«Фиорентина» с Кокориным в составе уступила «Интеру» в Серии А
«Фиорентина» потерпела поражение от миланского «Интера» в матче итальянской футбольной Серии А.
00:36
Команды Загитовой и Медведевой выбрали названия на Кубке Первого канала
Стали известны названия команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.
00:25
Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB.
00:25
Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером»
Российский нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура итальянской футбольной Серии А с миланским «Интером».
00:20
Жулин о прыжковом турнире: с Щербаковой и Трусовой бороться бесполезно
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе команды девушек на прошедшем прыжковом турнире на Кубке Первого канала.
00:10
Губерниев отреагировал на досрочную победу Большунова в зачёте Кубка мира
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу досрочной победы российского лыжника Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.
00:05
США воздержатся от крупных перемещений войск до завершения обзора их дислокации
В Пентагоне заявили, что Вашингтон не планирует проводить каких-либо крупных перемещений своих войск за рубежом, пока не будет завершена подготовка обзора дислокации американских вооружённых сил в мире.
00:00
«Бавария» обыграла «Герту» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 20-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
23:52
Генсек ООН заявил о прорыве в урегулировании в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избрание главы переходного правительства Ливии стало прорывом на пути к урегулированию в стране.
23:48
«Матч ТВ»: «Тамбов» 8 февраля отправится на сбор в Крымск
Футбольный клуб «Тамбов» 8 февраля отправится на тренировочный сбор в Крымск.
23:37
Худяков заявил, что «Тамбов» будет доигрывать сезон
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в команде намерены доиграть сезон в Российской премьер-лиге.
23:36
Байден пообещал действовать быстро для спасения экономики США
Президент США Джо Байден заявил, что будет действовать быстро, чтобы спасти экономику страны, продолжающую страдать от последствий пандемии коронавируса.
23:22
«Зенит» проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
23:21
В Госдепе США оценили ситуацию в Белоруссии
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
23:11
МИД Швеции отреагировал на высылку дипломата королевства из России
МИД Швеции оставляет за собой право отреагировать на высылку дипломата королевства из России. Об этом заявила глава ведомства Анн Линде.
23:04
Конференция ЮНЕСКО по допингу приняла инициативу Минспорта России по созданию фонда поддержки стран
В Дакаре открылось второе заседание президиума седьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
22:59
В СНБО Украины анонсировали введение санкций против ряда депутатов Рады
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что в ближайшее время будут введены санкции в отношении ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады.
22:53
Отец Большунова назвал неожиданной новость о досрочной победе сына в зачёте Кубка мира
Александр Большунов — старший отреагировал на новость о досрочной победе своего сына, российского лыжника Александра Большунова, в общем зачёте нынешнего сезона Кубка мира.
22:49
В Киеве выступили за участие Польши и США в переговорах по Донбассу
Вице-премьер Украины Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ».
22:40
«Спартак» уступил «Северстали» в матче КХЛ
Московский «Спартак» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:37
Пожар на НПЗ в Уфе ликвидирован
Пожар трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализован, открытое горение ликвидировано.
22:30
Бородавко высказался о досрочной победе Большунова в Кубке мира по лыжным гонкам
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на досрочную победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.
22:25
Байден намерен выделить $160 млрд на борьбу с коронавирусом
Президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.
22:19
ЦСКА на выезде одолел «Сочи» в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:14
На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе загорелся трубопровод
Трубопровод загорелся на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, сообщает РИА Новости.
22:12
«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:04
Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Интером»
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт матч 21-го тура итальянской футбольной Серии А с миланским «Интером» на скамейке запасных.
22:00
Спецпосланник ООН связалась с военными в Мьянме
Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер связалась с заместителем командующего Вооружёнными силами Мьянмы и призвала к немедленному освобождению всех задержанных в результате государственного переворота.
21:59
В «Тамбове» допустили, что клуб может отозвать иск о банкротстве
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, при каких условиях клуб может отозвать иск о банкротстве.
21:52
Глава ФЛГР прокомментировала досрочную победу Большунова в Кубке мира
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на досрочную победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.
21:52
МИД Украины выразил солидарность с высланными Россией дипломатами ЕС
Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, которых Россия выслала из страны за участие в несанкционированных акциях 23 января.
21:45
В «Стабеке» подтвердили переговоры по возможному переходу Бохинена в ЦСКА
Спортивный директор норвежского «Стабека» Торгейр Бьярманн прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Эмилю Бохинену.
21:39
Черчесов высказался о возможной вакцинации футболистов сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможную вакцинацию игроков национальной команды.
21:37
В Британии за сутки от коронавируса умерли более 1000 человек
В Великобритании за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1014 человек.