Euronews: ЕС грозится лишить Белоруссию своих авиалайнеров за кризис с мигрантами

Евросоюз хочет запретить зарегистрированным там авиакомпаниям сдавать в лизинг самолёты национальному белорусскому перевозчику «Белавиа», пытаясь сократить поток нелегальных мигрантов. Главы МИД стран ЕС обсуждают в Люксембурге варианты новых санкций против Минска, передаёт Euronews. Однако эксперты опасаются, что это приведёт к судебным тяжбам по уже заключённым контрактам.

Введение санкций против Белоруссии за переправку мигрантов обсуждают на переговорах в Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза. Некоторые из них предлагают запретить зарегистрированным в ЕС авиакомпаниям сдавать в лизинг самолёты национальному перевозчику «Белавиа». Тысячи людей были доставлены из Ирака и Турции в Белоруссию, а затем к границе с Польшей и Литвой.



ГАБРИЭЛЮС ЛАНДСБЕРГИС, глава МИД Литвы: Нам нужно найти способы, как остановить полёты в Белоруссию, в аэропорт Минска, и наказать «Белавиа». Кроме того, нужно послать сигнал авиакомпаниям, которые перевозят из других стран в Белоруссию людей, чтобы оттуда они мигрировали на Запад, проскочив под европейским радаром. Но мы видим их, и всё это неправильно.



Лизингом авиалайнеров больше всего занимается Ирландия. Некоторые её фирмы продолжают сдавать в аренду «Белавиа» самолёты, которые используются для перевозки мигрантов к границе ЕС.



САЙМОН КОВЕНИ, глава МИД Ирландии: Как нам усилить давление — вопрос открытый. Но я думаю, что нужно проводить различие между санкциями, которые исключат дальнейшую или будущую аренду самолётов для «Белавиа», и действующими контрактами, по которым имеются юридические обязательства. Так что это трудная сфера, с юридической точки зрения — притом что Ирландия хочет усиления давления и санкций против белорусского режима.



Эксперт по международному авиационному праву сказал Euronews, что предложение Ирландии, хотя и хорошее, может снизить эффективность санкций, затронув, в первую очередь, частные компании.



НИКОЛАЙ ЭЛЕРС, эксперт по международному авиационному праву: Это будет означать, что мы увидим новые зоны войны и тяжбы между участниками контрактов — между теми, кто берёт и сдаёт самолёты в аренду. Если кто-то из них не сможет отвергнуть предъявленные им обвинения в нарушении контрактов, они попытаются возместить свои убытки, обратившись к правительствам, которые и навязали им эти меры.



Между тем, продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация на приграничной территории между Белоруссией и Евросоюзом, где застряли мигранты. Известно, что там погибло семь человек.



Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года.

