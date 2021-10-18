France 24: покинул страну по требованию Минска — посол Франции уехал из Белоруссии

Посол Франции в Белоруссии Николя де Буйян де Лакост в воскресенье покинул страну по требованию белорусского Министерства иностранных дел, которое ранее потребовало, чтобы представитель Парижа «уехал до 18 октября», сообщает France 24. Как подчёркивается в материале на сайте канала, Минск уже не впервые принимает меры против иностранных дипломатов — в частности, ранее он выдворил весь штат диппредставительства Латвии, а также отказался подтверждать кандидатуру посла США.

Посольство Франции в Минске сообщило в воскресенье 17 октября, что глава диппредставительства Парижа в Белоруссии Николя де Буйян де Лакост покинул страну, передаёт France 24. По информации телеканала, представитель посольства уточнил, что посол таким образом подчинился требованиям белорусских властей, которые потребовали от него выехать с территории страны ещё в прошлый понедельник.

«Посол Николя де Лакост сегодня покинул Белоруссию, — заявил представитель дипведомства, не указав, по каким причинам белорусский МИД выслал дипломата. — Он попрощался с персоналом посольства, а также записал видеообращение к белорусскому народу, которое завтра будет опубликовано на сайте посольства».

По данным France 24, белорусские СМИ сообщили, что де Лакост был выдворен из-за того, что так и не вручил президенту страны Александру Лукашенко верительные грамоты. Между тем посольство Франции на своём сайте указывало, что дипломат ещё 8 декабря 2020 года передал второй экземпляр своих верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

Как другие страны — члены ЕС, Франция не признала результаты белорусских президентских выборов августа 2020 года, на которых Лукашенко в шестой раз стал главой государства, напоминает корреспондент France 24. Как подчёркивает журналист, после выборов в Белоруссии начались масштабные многомесячные демонстрации, равных которым эта «бывшая советская республика, союзная путинской России», ещё не знала.

Реагируя на «репрессивные меры», которые белорусский режим стал применять в отношении оппозиции, Евросоюз и США ввели санкции против Минска — однако 67-летнему Лукашенко, который продолжает обвинять западные правительства в попытке разжечь в Белоруссии протестные настроения, дабы спровоцировать в итоге революцию, пока удаётся выносить это давление «благодаря поддержке и, в частности, кредитам от Москвы», говорится в материале France 24.

Ранее Минск уже разрывал отношения с другими западными партнёрами: так, в марте власти Белоруссии выдворили весь штат посольства Латвии, включая главу диппредставительства, из-за того, что латвийские власти в ходе чемпионата мира по хоккею использовали не официальный белорусский флаг, а красно-белое знамя, ставшее символом оппозиции, а в августе — отозвали агреман на назначение посла США Джули Фишер, которая в декабре была утверждена в качестве первого главы американской дипмиссии в Белоруссии с 2008 года, перечисляет корреспондент France 24.

«С тех пор белорусскому режиму удалось положить конец народным выступлениям, назначив сотням оппозиционеров тюремные сроки и закрыв десятки СМИ и НПО, — пишет журналист. — Всех лидеров оппозиции либо отправили в тюрьму, либо принудили к тому, чтобы покинуть страну. Так, в прошлом месяце белорусский суд приговорил одну из главных фигур оппозиционного движения Марию Колесникову к 11 годам заключения». Как отмечает автор, Колесникова — единственная среди организаторов прошлогодних акций протеста, кто не покинул белорусскую территорию: в частности, Светлана Тихановская, которая, как заявляют западные страны и белорусская оппозиция, и стала победительницей на минувших выборах, находится в соседней Литве.

За год, минувший с завершения выборов, Тихановской удалось заручиться поддержкой многих мировых лидеров, и она продолжает призывать международное сообщество оказывать давление на Минск с тем, чтобы в стране состоялись новые выборы, подчёркивает журналист.