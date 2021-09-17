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Глава МИД Литвы: Запад должен быть готов к непризнанию союза России и Белоруссии

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Белоруссии в случае его образования. Как пишет «Украинская правда», по словам литовского дипломата, «самопровозглашённый президент Белоруссии» Александр Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.
Глава МИД Литвы: Запад должен быть готов к непризнанию союза России и Белоруссии
Reuters

Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Белоруссии в случае его образования. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

По его словам, «самопровозглашённый президент Белоруссии» Александр Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

«Я только что сказал, что политическое и военное сближение между Белоруссией и Россией очень беспокоит. Нужно быть готовым к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договоры. Это должно быть ясно заявлено голосом Запада», — сказал Ландсбергис.
 
Обеспокоенность Литвы по поводу интеграции России и Белоруссии также подкрепляется договорённостями, достигнутыми на прошлой неделе Владимиром Путиным и Лукашенко по интеграции экономик двух стран, включая создание совместных энергетических и финансовых рынков.
 
После встречи в России они заявили о своей поддержке 28 программ по усилению интеграции в рамках соглашения о создании альянса 1999 года, однако о политической интеграции речь пока не шла.
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