Глава МИД Литвы: Запад должен быть готов к непризнанию союза России и Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Белоруссии в случае его образования. Как пишет «Украинская правда», по словам литовского дипломата, «самопровозглашённый президент Белоруссии» Александр Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.
Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Белоруссии в случае его образования. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
По его словам, «самопровозглашённый президент Белоруссии» Александр Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.
«Я только что сказал, что политическое и военное сближение между Белоруссией и Россией очень беспокоит. Нужно быть готовым к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договоры. Это должно быть ясно заявлено голосом Запада», — сказал Ландсбергис.
Обеспокоенность Литвы по поводу интеграции России и Белоруссии также подкрепляется договорённостями, достигнутыми на прошлой неделе Владимиром Путиным и Лукашенко по интеграции экономик двух стран, включая создание совместных энергетических и финансовых рынков.
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