Times: Европа обвинила Россию и Турцию в миграционном кризисе у границ Польши

Польша и Литва отметили за последние месяцы резкий рост попыток незаконного пересечения их границ со стороны Белоруссии мигрантами с Ближнего Востока, из Азии и Африки. Премьер-министр Польши заявил, что это Россия использует ситуацию, чтобы «внедрить сценарий восстановления Российской империи». А министр внутренних дел Германии обвинил в попытке дестабилизации Европы не только Россию, но и Турцию, пишет The Times.

Польша обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он за последние несколько месяцев направил десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока, из Азии и Африки в сторону польских границ, пишет The Times. По словам польских властей, это делается в отместку за санкции Евросоюза. В Германии один из министров обвинил Турцию и Россию в разжигании кризиса и попытке «дестабилизировать Запад».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что президент России Владимир Путин использует Белоруссию как посредника, чтобы «внедрить сценарий восстановления Российской империи». По его словам, впервые за 30 лет после распада Советского Союза польские границы подвергаются такой сильной атаке. «Мы имеем дело не только с насилием, но и с постановочным шоу, цель которого — нарушить границы, создать хаос в Польше и ЕС», — приводит издание его слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ЕС покончить с этим кризисом, заплатив Белоруссии, как в 2016 году Брюссель заплатил Турции €6 млрд, чтобы та сохранила на своей территории лагеря беженцев.

Польские власти опасаются, что Белоруссия может попытаться спровоцировать столкновения. Пограничники сообщали уже о нескольких случаях. В свою очередь, белорусские пограничники заявили, что поляки нарушили двусторонние соглашения и направили тысячи солдат к границе.

С белорусской стороны границы собралось около 4 тыс. мигрантов. Вдоль границы обосновался неформальный лагерь, некоторые мигранты рубят деревья, чтобы сломать колючую проволоку, используют инструменты. Польская полиция отвечает слезоточивым газом.

Белоруссия около 500 мигрантов перевезла на границу с Литвой. В Литве тоже отметили рост числа попыток незаконного преодоления границы за последние месяцы.

Польша за последние три месяца зафиксировала больше 30 тыс. незаконных попыток проникнуть на её территорию. Для сравнения за весь прошлый год таковых было только 120. Польскому правительству могло бы помочь общеевропейское пограничное ведомство, которое базируется в Варшаве, но оно состоит всего из 1,3 тыс. человек, что довольно мало по сравнению с 15 тыс. польскими пограничниками. При этом Польша подумывает о том, чтобы собрать страны — члены НАТО и обсудить эту угрозу как общую для всех.

Польшу поддерживает Германия, которая получила 6 тыс. просьб о предоставлении убежища от прибывших со стороны Белоруссии за последние полтора месяца. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер обвинил президентов России и Турции в том, что они организовали миграцию в политических целях. Некоторые мигранты прилетели из Турции прямиком в Белоруссию.

Обеспокоенность общественности возросла из-за того, что польские власти не пускают со своей стороны к границе ни журналистов, ни сотрудников гуманитарных организаций, пишет The Times.

Комментарии читателей на сайте The Times:

EknowsUknow: За многим из этого точно стоит Путин. Путин и Си занимаются дестабилизацией Запада, чтобы защитить свои диктаторские режимы. Они смеются над нами.

Iain Pemberton: Заборы, стены и минные поля. Только такое решение возможно.

Malcolm Drummond: Подход польского правительства так отличается от Бориса Джонсона, который отправляет суда для сопровождения непонятных мигрантов к нашим берегам. Вы, лидеры, что, ничему не научились?

Davey: Возможно, Польше и Литве нужно просто высадить их на берегах у Брюсселя… Это заставит ЕС действовать.

Steven White: Отправьте Ангелу Меркель к польской границе. Ведь это она много лет назад позвала этих мигрантов.