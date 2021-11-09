Die Welt: идеализм стал ахиллесовой пятой Европы в борьбе с миграцией

В реальной борьбе с незаконной миграцией Европе мешают идеалистические принципы, пишет Die Welt. В то время как Польша принимает конкретные и реальные меры по сдерживанию беженцев из Белоруссии, в Брюсселе её осуждают за нарушение европейского права и строительство стены. На самом же деле Варшава делает союзу большое одолжение, убеждён автор статьи Клаус Гайгер.

В Евросоюзе существует два разных мира в том, что касается миграции: идеальный и реальный, пишет Die Welt. Идеальный мир опирается на европейское право, в котором как истина в последней инстанции сформулированы «уникальные по уровню своей священности принципы». Они гласят, что ни одного мигранта, ступившего на территорию ЕС, нельзя выдворять. Сначала он должен подать ходатайство о предоставлении убежища в Европе, и только в случае, если оно будет отклонено, его можно будет возвращать обратно на родину, объясняет автор статьи Клаус Гайгер.

Но в реальном мире из-за такого подхода возникает проблема: любой, кто попал в Евросоюз — и это нормальное для человека поведение, — прилагает все возможные усилия для того, чтобы в нём остаться, пускай у него и нет ни единого шанса на получение статуса беженца. «Поэтому европейское право стало ахиллесовой пятой», констатирует немецкий журналист. И годами страны — члены ЕС пытаются обойти его с помощью вспомогательных средств, а в ответ на «моральную доктрину» придумывают конкретные решения.

Во многих местах вдоль внешней границы союза построены заборы, например вокруг испанских эксклавов Сеуты и Мелильи, между Турцией и Грецией, а также на Западных Балканах. Там, где пролегают морские границы и стену нельзя построить, были заключены соглашения по беженцам, скажем, с Турцией, Ливией, Марокко и Нигером. Странам, не граничащим с ЕС, платят, чтобы они сдерживали мигрантов.

Но Европейская комиссия и многие немецкие политики всё равно «позволяют себе роскошь жить в идеальном мире», продолжает издание. Это касается и миграционного кризиса на польско-белорусской границе. ЕС обвиняет Польшу в нарушении действующего права, так как она возвращает беженцев обратно в Белоруссию, а также критикует за строительство пограничной стены.

«ЕС что, ничему не научился? — вопрошает автор. — Когда в 2015-м Владимир Путин бомбил Сирию, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган (и премьер Греции Алексис Ципрас) просто пропускали сирийских беженцев дальше, ЕС под предводительством Ангелы Меркель ничего по этому поводу не предпринимал. Поток был настолько сильным, что немецкое государство утратило контроль — и в результате антиевропейские силы укрепили свои позиции по всей Европе, а Великобритания вышла из ЕС».

«Теперь же Польша взяла оборону своей восточной границы в свои собственные руки. Разве гуманнее было бы ничего не делать и позволить людям стать пешками в коварной игре диктатора? ЕС должен понять, что Польша делает ему одолжение. Потому что действует реалистично», — заключает Гайгер.