Dziennik: в Европе уже завидуют — закупки вооружений в США и Южной Корее расширили возможности польской армии

Польская армия уже не та, что была 15—20 лет назад, говорит генерал Роман Полько. Как передаёт Dziennik, по словам польского военного, ключевую роль в её модернизации сыграли закупки танков и самоходных гаубиц в США и в Южной Корее. И теперь соседи Польши даже начинают ей завидовать.

Во вторник Госдепартамент США одобрил продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams и сопутствующего вооружения на сумму $3,75 млрд. Эта техника более старой версии, которая восполнит пустоты после передачи танков украинской стороне. В тот же день на Балтийском контейнерном терминале в польском городе Гдыня состоялось торжественное получение первой партии южнокорейских танков К2 и самоходных гаубиц K9. В церемонии принял участие сам президент страны Анджей Дуда, вице-премьер и министр национальной обороны Мариуш Блащак, пишет Dziennik.

Военные закупки в США и Южной Корее были необходимы для Польши по трём причинам, уверен польский генерал Роман Полько. Во-первых, он указал на халатность и сокращение численности армии, когда бывшим министром обороны Польши был Томаш Семоняк. Вторая причина — необходимость заполнения складов, после того как Польша передала Украине значительное количество техники. В-третьих, по мнению генерала Полько, польская армия нуждается в модернизации. «Мы воспользовались этой возможностью модернизации польской армии, и в этом кроется ключ к успеху», — подчеркнул он в интервью Польскому агентству печати.

Польский военный обратил внимание на высококлассный уровень техники, закупаемой как у США, так и у Южной Кореи. «Мы покупаем технологии 21 века… Несокрушимые танки Abrams, которые мы получаем вместе с боеприпасами, танк K2 Black Panther, который легче на 12 тонн, но при этом отличается очень современной системой управления огнём и системой активной защиты, современной гидропневматической подвеской и большой маневренностью… это существенное преимущество в отношении систем, которые сегодня использует Россия в боевых действиях на Украине. Это ключевой момент», — отметил он.

Полько напомнил, что Польша одновременно реализует программы противовоздушной обороны. «HIMARS, Patriots и пусковые установки K239 Chunmoo, полученные из Южной Кореи — всё это превращает польскую армию в современную армию, отвечает на современные вызовы, выступает элементом сдерживания и укрепляет силу НАТО», — перечислил генерал. «Хотя мы предусматриваем коллективную оборону, мы всё равно всегда помним о том, что должны быть готовы сдержать первый удар», — разъяснил военный.

В беседе генерал, однако, признал, что процесс модернизации потребует времени, ведь вместе с поставкой современной техники 21 века идёт процесс обучения персонала. «Кто-то должен управлять современными технологиями, чтобы в полной мере использовать их потенциал. Это вовсе не искусство дать суперсовременный танк человеку, который сможет использовать только 10 процентов его возможностей, поэтому обучение персонала имеет существенное значение», — подчеркнул он.

По его оценкам, в Польше очень хорошие и умные солдаты. Более того, польская армия постепенно внедряет новые системы и модернизируется — это не просто план, а реальные, молниеносные действия. «Сегодня это уже не та армия, которая была 15—20 лет назад… До меня доходят слухи из Европы, что военные нам завидуют в этом плане», — резюмировал он.