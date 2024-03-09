Польский генерал об идее Макрона: это донкихотство — на Украине наша армия увязнет, а солдаты превратятся в пушечное мясо
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки армии на Украину вызвали широкий резонанс, пишет Dziennik. «Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши армии к этому не готовы, они на это не способны. Один из генералов говорит, что туда надо отправить сухопутные войска. Вопрос лишь состоит в том, где же эти сухопутные войска? Мы пока только начинаем двигаться в этом направлении», — заявил польский генерал Леон Коморницкий.
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