Польский генерал Леон Коморницкий назвал идею отправки солдат из европейских стран на Украину «донкихотством». Он объяснил, что на сегодняшний день у Европы нет таких возможностей, и это прекрасно знает Россия. Поэтому вместо того, чтобы пытаться придумать каким образом втянуть солдат и граждан стран Центральной Европы в вооружённый конфликт, ей необходимо сначала создать собственную серьезную военную промышленность, сообщает Dziennik.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки армии на Украину вызвали широкий резонанс, пишет Dziennik. «Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши армии к этому не готовы, они на это не способны. Один из генералов говорит, что туда надо отправить сухопутные войска. Вопрос лишь состоит в том, где же эти сухопутные войска? Мы пока только начинаем двигаться в этом направлении», — заявил польский генерал Леон Коморницкий.

По его словам, россияне прекрасно понимают, что у Европы нет таких возможностей. «Более того, даже если бы мы наскребли какой-то потенциал и направили его туда, то мы бы полностью лишились своих способностей. Наша армия войдет туда и увязнет», — предупредил военный.

Тех, кто выдвигает такие идеи польский военный называет никак иначе как «казаками в тёмном лесу», которые думают, что всё знают, что они всемогущие и смогут победить любого. «Это донкихотство, борьба с ветряными мельницами, нечто невероятное. Я не в состоянии об этом мягко говорить. Ввиду такого поведения с губ срываются самые грубые слова», — такую оценку он дал людям, которые одобряют слова Эммануэля Макрона.

«Мы, Центральная Европа, должны стать пушечным мясом?», — задаётся вопросом он. По его оценкам, решение вопроса оказания помощи Украине кроется в создании серьёзной военной промышленность в Европе, а не в том, чтобы пытаться придумать, как втянуть солдат и граждан стран Центральной Европы в вооружённый конфликт. «Я неоднократно призывал, и в очередной раз призываю к сдержанности и ответственности за свои слова», — подытожил он.