Полковник Макгрегор: оружием Запада на Украине управляют военные НАТО «в гражданском»

Украинская сторона признала, что самостоятельно не справляется с поставляемой ей военной техникой, поэтому западные военнослужащие «в гражданском» уже помогают ей в этом, заявил полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Judging Freedom. Однако американцы вряд ли окажутся внутри переданных танков: управлять ими, скорее всего, будут европейцы, отметил он.

Конгрессмен Энди Биггс от штата Аризона — человек, которым мы с вами восхищаемся не только в силу его интеллектуальных способностей, но и благодаря его верности Конституции и личной отваге, будто гребёт против течения в палате представителей. Он утверждает, что правительство ввергает нас в небытие и что мы не должны оказывать Украине безвозмездную помощь. Сегодня в эфире шоу он сказал мне, что министерство обороны заверило его в том, что наши военнослужащие не присутствуют на Украине, что там есть лишь граждане, заключившие (с ВСУ. — ИноТВ) контракт. Называют ли они военных в гражданском «контрактниками»? Набираются ли эти «подрядчики» не из гражданских, чтобы показать украинцам, как пользоваться оборудованием и техникой? Или это просто какая-то словесная игра со стороны минобороны? Конгрессмен Биггс не поверил ни единому их слову, но они всё же сказали ему это.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: В качестве общего правила, не верить им — это, вероятно, правильное решение. Но я сомневаюсь, что дело в этом. «Контрактник» — это тот, кто был одет в форму вчера, а сегодня не носит её. И находится там, чтобы выполнять необходимую работу. Украинцы признали, что не могут работать с большей частью оборудования, которое получают. Это значит, что HIMARS и новые танки, которые планируют туда поставить, будут управляться людьми, нанятыми украинским государством. Они понесли очень тяжёлые потери, и мы привлекаем столько наёмников, сколько возможно. Им платит ЦРУ через различные подставные организации. Мы отчаянно пытаемся сделать так, чтобы этот процесс продолжался. Украина по сути подключена к системе жизнеобеспечения. В этом можно не сомневаться. И пока жизнеобеспечение функционирует, всё будет продолжаться.

Ясно. Вы говорите, что для некоторых танков потребуются американские механики-водители. При этом американцы на местах вчера носили военную форму, а сегодня переоделись в гражданское. Возможно ли такое, что внутри некоторых танков окажутся американские граждане и, когда между Россией и Украиной будут идти танковые бои, русские будут неосознанно либо сознательно стрелять по машинам, управляемым американцами?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я не думаю, что танками будут управлять американцы. Скорее всего, это будут европейцы: поляки, чехи, немцы, литовцы, латвийцы, может, какие-нибудь норвежцы, британцы. Я не думаю, что американцы хотят оказаться вовлечёнными в этот процесс в той же степени, в которой они вовлечены в разведывательную деятельность, передачу информации, полученной со спутников, украинцам в режиме реального времени, чтобы дать им преимущество над русскими. Такого рода дела продолжатся, как и очевидно более предметные и сложные тренировки по использованию ракетной артиллерии и так далее.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.