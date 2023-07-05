TV4: сдерживать Россию — НАТО планирует разместить 300 тысяч военнослужащих на восточном фланге

Североатлантический альянс планирует перебросить 300 тыс. солдат для усиления своего восточного фланга и «сдерживания России». Об этом сообщает TV4 со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В настоящее время НАТО делает ставку на то, чтобы «сдерживать Россию» от нападения на членов Североатлантического альянса. По словам шведского военного эксперта Магнуса Кристианссона, военный блок разрабатывает план действий по недопущению вторжения российских войск в какую-либо страну НАТО, сообщает TV4.
Согласно собственным анализам военного блока, из трёх основных задач НАТО по сдерживанию, обороне и управлению кризисами — в течение многих лет именно в сдерживание вкладывалось недостаточное количество ресурсов. Вместо этого в НАТО занимались кризисным управлением и обеспечением готовности к террористическим актам.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этом году неоднократно повторял решение о размещении вдоль восточной границы альянса восьми боевых групп вместо четырёх. «Мы разместим 300 тысяч солдат на восточном фланге. Их будут поддерживать истребители и военно-морские силы», — заявил Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в середине июня, напоминает TV4.
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