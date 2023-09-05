Intercept: правительство США потратит $22 млн на штаны-шпионы

«Большой Брат» по-американски. Федеральное правительство США выделило $22 млн на разработку «умной» одежды, которая будет шпионить и за владельцем, и за его окружением. Как сообщает The Intercept, она должна будет записывать аудио, видео, данные о геолокации и включать самые разные типы одежды, в том числе носки и нижнее бельё. Причём ничто не сможет сбить её с пути выполнения задания. Даже стирка.

По мнению разведывательного сообщества, аксессуары вроде умных часов, колец и тому подобной чепухи — это пережиток прошлого. Будущее за штанами-шпионами, пишет американское издание The Intercept.

Предварительно им дали название ePANTS. Причём на них возлагаются такие надежды, что федеральное правительство уже выделило по меньшей мере $22 млн на дальнейшую разработку «умной» одежды, которая будет шпионить и за владельцем, и за его окружением. Это вложение уже назвали «крупнейшей единовременной инвестицией в разработку активного интеллектуального текстиля».

Как сообщает The Intercept, программа SMART ePANTS, или «Умные электронные штаны», подразумевает использование интеллектуальных текстильных систем с электрическим приводом и сетевым подключением. Такая одежда должна будет записывать аудио, видео и данные о геолокации, говорится в пресс-релизе канцелярии директора Национальной разведки.

Издание предполагает, что вдохновением могла послужить научная фантастика. Но работать такая одежда будет на правительство. Цель — наблюдение и сбор данных. Интересно, что среди предметов одежды, планируемых к производству, будут рубашки, брюки, носки и даже нижнее бельё. Причём все вещи можно стирать.

«Эта технология может также помочь персоналу и службам экстренного реагирования в опасных, стрессогенных условиях, таких как места преступлений и инспекции по контролю за вооружениями, не препятствуя их способности быстро и безопасно действовать», — цитирует The Intercept пресс-релиз канцелярии.

Как сообщает издание, SMART ePANTS возглавляет Доусон Кейгл, который в период с 2002 по 2006 год служил в Ираке инспектором ООН по вооружениям. «Будучи сам бывшим инспектором по вооружениям, я знаю, насколько портативная электроника может помешать моей осведомлённости о ситуации на местах инспекций», — цитирует Кейгла The Intercept. «В незнакомых условиях я предпочёл бы иметь свободные руки, чтобы крепче хвататься за лестницы и поручни и не удариться головой, чем держать какое-то устройство».

Издание напоминает, что это не первая попытка создать и внедрить высокотехнологичные устройства, которые можно носить на теле с одеждой. Так, в 2013 году был представлен облегчённый тактический штурмовой костюм оператора под названием TALOS. На его основе собирались создать силовой экзоскелет по типу того, который носил персонаж Мэтта Дэймона в боевике «Элизиум», вышедшем в прокат в том же году. Это предложение также не избежало сравнения и с фильмом «Железный человек».

Однако проект TALOS закрылся в 2019 году без лишнего шума и какого-либо ощутимого результата. Но к тому времени его затраты уже составили внушительные $80 млн.

Тем временем на разработку SMART ePANTS отвели около трёх с половиной лет. Анни Якобсен, автор книги «Мозг Пентагона», в интервью The Intercept подчеркнула, что появление умных носимых устройств может привести к появлению новых форм государственного биометрического наблюдения. И это вызывает определённую тревогу.

«Теперь они обладают серьёзной властью над вами. Например, TSA (Администрация транспортной безопасности. — ИноТВ) могут взять мазок с ваших рук на предмет наличия взрывчатки», — пояснила Якобсен. «Теперь предположим, что SMART ePANTS обнаруживает химическое вещество на вашей коже. Представьте, к чему это может привести».

Учитывая, что носимые умные устройства уже могут отслеживать ваше сердцебиение, дальнейшие прорывы в этом направлении могут привести к более инвазивной биометрии. Тем не менее представители подобных компаний-разработчиков не устают повторять о строгом соблюдении всех протоколов и защите гражданских свобод.

Причём, как отмечает The Intercept, в умной одежде заинтересованы не только органы национальной безопасности. Оказывается, компания Meta* занята поисками исследователя, «обладающего обширными знаниями в области умного текстиля и изготовления одежды, интеграции электроники в мягкие и гибкие системы и способного работать с командой исследователей, занимающихся тактильными ощущениями, отслеживанием и материаловедением».

Если проект SMART ePANTS окажется успешным, это, вероятно, станет весомым инструментом для «создания обширных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки будущего», — подытожила Якобсен. «Они хотят знать о вас больше, чем вы сами о себе знаете».

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.