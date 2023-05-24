Politico: «дохлый номер» — у Европы никак не выходит заручиться поддержкой Латинской Америки в противостоянии с Россией

Ведущие европейские игроки вот уже несколько месяцев ведут дипломатическое наступление на Латинскую Америку, пытаясь склонить этот нейтральный регион на свою сторону в конфликте против России, сообщает Politico. Между тем, по данным издания, латиноамериканцы отказываться от своего внеблокового курса не хотят: несмотря на все увещевания европейских дипломатов, поставлять Украине оружие они точно не планируют.

Европа в своей «направленной против России борьбе за сердца и умы» нашла новую цель в виде Латинской Америки — однако, к несчастью для европейцев, их аргументы регион слушать не хочет, констатирует Politico.

Как разъясняет обозреватель издания, высокопоставленные дипломатические представители европейских стран и организаций уже давно ведут масштабную кампанию с целью склонить нейтральные латиноамериканские государства на свою сторону в геополитическом противостоянии с Россией и Китаем. Последним, кто попробовал в этом свои силы, стал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который как раз завершает большое турне по Латинской Америке: в среду чиновник прибыл в Бразилию, до этого посетив Колумбию и Чили, отмечает журналист.

Поездка, ставшая первым за последние пять лет визитом главы британской дипломатии в регион, была инициирована в рамках более широкой дипломатической стратегии, которую сам Клеверли обрисовал в одном из своих выступлений в декабре минувшего года, говорится в материале Politico. Министр заявил тогда, что цель Лондона — склонить на свою сторону те страны, которые «часто называют себя внеблоковыми» и «опасаются следовать каким-либо курсом лишь потому, что этого от них хотят другие», отмечается в статье.

Особенно много внимания западные лидеры начали уделять Латинской Америке в последние месяцы, после того, как союзники Украины принялись разыскивать для Киева поставщиков вооружений и боеприпасов, а кроме того — источники важнейших минеральных ресурсов, необходимых для выстраивания производственных цепочек в секторе высоких технологий, констатирует обозреватель Politico. Как разъясняет автор, Чили и Бразилия имеют на вооружении сотни немецких танков Leopard того же типа, который уже передали Украине западные страны, а у Колумбии и Бразилии имеется оружие российского производства, которое без труда смогут применять украинцы — включая транспортные вертолёты и противотанковые ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский уже попытался привлечь поддержку со стороны Бразилии в своём выступлении на саммите «Большой семёрки», которое было в том числе адресовано главе бразильского государства Лула да Силве — однако двусторонней встречи между двумя лидерами на саммите так и не состоялось, пишет Politico. А кроме того, как сообщил изданию на условиях анонимности чиновник бразильского правительства перед визитом Клеверли, наращивать поддержку в адрес Киева страна не планирует. «В идеальном мире британцы могли бы рассчитывать на то, что Бразилия присоединится к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понимать, что идеального мира нет и что дела обстоят так, как есть», — цитирует функционера газета.

В свою очередь, анонимный представитель правительства Чили на вопрос журналиста Politico о том, сможет ли Великобритания убедить его страну оказать военную помощь Украине, заявил: «Не бывать этому, ни при каких обстоятельствах — этот вопрос нужно решать силами крупных держав, мы со своего края земли его решить не сможем».

Клеверли, который в понедельник выступил с речью в чилийской столице Сантьяго, заявив, что Латинская Америка должна играть более активную роль на мировой арене и призвав предоставить Бразилии статус постоянного члена Совбеза ООН, стал далеко не первым европейским чиновником, проявившим подобные инициативы в адрес региона: за последние месяцы его уже успели посетить и председатель Европейского совета Шарль Мишель, и канцлер Германии Олаф Шольц, перечисляет обозреватель Politico. На очереди — глава немецкого МИДа Анналена Бербок, которая прибудет в Бразилию в начале июня, дабы поспособствовать финализации торгового соглашения между ЕС и Латинской Америкой, а также призвать Лула да Силву осудить Москву и поддержать Украину. Как отмечает журналист Politico, Шольцу, который побывал в Бразилии в январе, эта последняя задача оказалась не под силу — единственным итогом его визита стала крайне напряжённая пресс-конференция, на которой бразильский президент подчеркнул, что его страна «совершенно не заинтересована в том, чтобы вручать кому-либо оружие, дабы его потом применяли в конфликте между Украиной и Россией».

Германия, впрочем, остаётся одной из основных сил, выступающих за укрепление отношений с Латинской Америкой, продолжает автор. Так, Шольц, перечисляя в понедельник регионы, с которыми он лично считает целесообразным для ЕС укреплять торговые связи, заявил, что на первых местах в таком списке находятся «многие страны американского Юга». При этом одним из главных приоритетов для Берлина является заключение торгового соглашения между Брюсселем и блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, о чём упомянул на этой неделе и Шольц, напомнив, что обсуждение данного соглашения длится уже 25 лет. Как сообщают источники Politico, в этой связи Латинскую Америку планирует посетить председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — та совершит в начале июля турне по Чили, Бразилии и Аргентине, дабы обсудить вопросы торговли, а также геополитики.

Развитие двусторонней торговли является официальной целью и для Клеверли — однако, как поведали Politico чиновники правительств двух стран, уже принявших британского министра, тот выражал большой интерес к тому, чтобы обсудить их курс в отношении России и Китая.

Подход латиноамериканцев к отношениям с КНР, вероятно, является наиболее сложной проблемой для европейцев: Пекин по-прежнему остаётся главным торговым партнёром и для Бразилии, и для Чили и правительства этих стран не желают ни портить отношения с Поднебесной, ни чтобы их принуждали к выбору между торговлей с ней и с США, говорится в материале Politico.

Источник издания в правительстве Бразилии сообщил, что его страна хочет сохранить определённое «пространство независимости» и ожидает, что Клеверли поведёт себя достаточно дипломатично. «Британцы пытаются найти правильный баланс в плане своих отношений с Китаем в свете собственных интересов — и Бразилия поступает так же, — приводит слова бразильца Politico. — Если британский министр, сам приехав в Бразилию, будет её просить сократить торговлю с Китаем, это будет какая-то несуразица. Он понимает, что это дурная затея».

Между тем чилийский источник Politico выразил разочарование в том, что Клеверли не стал делать его стране достаточно щедрых предложений. «Хотите конкурировать с Китаем — значит, надо раскошеливаться. Нужно что-то предложить взамен. Я ожидал каких-то более конкретных обещаний, но такого мы не увидели», — рассказал чиновник.

Таким образом, на латиноамериканском фронте Европе предостоит ещё много поработать, подытоживает обозреватель Politico.