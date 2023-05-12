Fox Business: Китай «наступает» — в США бьют тревогу в связи со стремительной утратой влияния в Латинской Америке

Высшее военное командование США в Латинской Америке очень озабочено утратой прежнего влияния в регионе. На смену Соединённым Штатам сюда пришёл Китай. Fox Business выяснил, что Вашингтон во многих странах даже не назначил послов, а тем временем китайские компании заключают здесь множество двусторонних соглашений, активно развивают бизнес, скупают важные месторождения и объекты недвижимости.

Высшее военное командование США в Латинской Америке бьёт тревогу из-за растущего влияния Китая в регионе. Они считают, что нам следует начинать действовать сейчас. Корреспондент Fox News Дженифер Гриффин подготовила потрясающий репортаж. Она выходит с нами на связь в прямом эфире из Пентагона. Дженифер!

ДЖЕНИФЕР ГРИФФИН: Лиз, генерал Лора Ричардсон, глава южного командования США, заявила, что из 31 страны Латинской Америки, за которые она отвечает, 21 подписалась на участие в китайском проекте «Пояс и путь». Это скупка глубоководных портов, редких минералов и новая китайская космическая станция в Аргентине под управлением военных, которую Китай может использовать для ослепления США в случае конфликта в будущем.





Также есть Панамский канал, через который каждый год проходит половина грузовых контейнеров из Азии на восточное побережье Соединённых Штатов. Китай скупает недвижимость по обе стороны канала — 47 двусторонних соглашений с 2017 года. У США не было назначено посла в Панаме уже пять лет, 50 американских послов всё ещё ждут одобрения от сената.

ЛОРА РИЧАРДСОН, генерал, глава южного командования США: Чили — три года без посла. Бразилия — три года без посла. Когда страна видит, что там нет нашего высокопоставленного дипломата, это показывает, что мы не воспринимаем их серьёзно. Именно так это выглядит. И тогда они не делают ничего существенного с Соединёнными Штатами, если у нас там нет высокопоставленного дипломата.

ДЖЕНИФЕР ГРИФФИН: 80 процентов коммуникаций в Мексике сегодня контролируется Китаем. По словам генерала Ричардсон, китайским компаниям теперь принадлежит монополия в литиевом треугольнике. Аргентина, Боливия и Чили, где добывается две трети мирового запаса лития, необходимого для батареек.





ХУАН КАРЛОС ПИНСОН, бывший посол США в Колумбии: Спустя 200 лет мы пришли к точке, когда у США самый низкий уровень влияния в регионе. По сравнению с предыдущими двумя столетиями.

ДЖЕНИФЕР ГРИФФИН: И совсем недавно Гондурас и богатая нефтью Гвиана шокировали Соединённые Штаты, согласившись разорвать связи с Тайванем под давлением Пекина. Лиз?

ВЕДУЩАЯ: Прекрасная журналистская работа. Дженифер Гриффин, вот это история. Спасибо большое за то, что поделились ею.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.