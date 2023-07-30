WSJ: Саудовская Аравия проведёт саммит по Украине, призванный перетянуть «глобальный Юг» на сторону Киева

Эр-Рияд планирует провести саммит по урегулированию украинского конфликта. Эта встреча, на которую Москва не получила приглашения, представляют собой очередную попытку США и их союзников убедить развивающиеся государства, которые занимают нейтральную позиции в этом вопросе, поддержать мирный план, предлагаемый правительством Зеленского, сообщает The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине без участия России. Саммит станет частью усилий западных союзников, которые стремятся заручиться поддержкой «глобального Юга» в этом вопросе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам дипломатов, на встречу, которая состоится в Джидде 5 и 6 августа, должны прибыть представители 30 стран. В число государств, получивших приглашение, вошли Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. При этом ЮАР, Британия и Польша уже подтвердили своё участие.

Западные и украинские чиновники рассчитывают, что кульминацией этих усилий может стать саммит в конце текущего года, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования конфликта. Они надеются, что эти принципы создадут условия для будущих переговоров в пользу Киева, поясняет издание.

Саудовская Аравия стала активнее заниматься поиском дипломатического решения украинского кризиса после того, как Белый дом обвинил её в том, что она заняла сторону Москвы, поскольку поддержала сохранение высоких цен на нефть. Впоследствии Эр-Рияд способствовал обмену военнопленными и принимал Владимира Зеленского на арабском саммите в мае, напоминает The Wall Street Journal.

По утверждению западных дипломатов, отчасти Саудовскую Аравию выбрали местом новых переговоров, чтобы убедить принять в них участие Пекин, который поддерживает тесные связи с Москвой. Причастные к инициативе чиновники признали, что не ожидают приезда китайской делегации, но не исключают такой возможности.

Новой встрече предшествовало июньское собрание в Копенгагене, которое посетили представители Бразилии, Индии, Турции и ЮАР. Кроме того, в переговорах по телефону участвовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, отмечает The Wall Street Journal.

Европейские чиновники полагали, что встреча позволит сократить разногласия между Украиной и развивающимися странами о том, как закончить конфликт достаточно быстро, чтобы провести саммит по мирному урегулированию осенью. Но эти сроки выглядят «амбициозными», считает издание.

По словам участников, встреча в Копенгагене выявила значительные разногласия между Украиной и большинством развивающихся стран. Последние ясно дали понять, что открыты для обсуждения общих принципов, но не подпишутся под планом Киева, который среди прочего предусматривает «возращение всех оккупированных территорий» и полный вывод российских войск до начала переговоров, заключает The Wall Street Journal.