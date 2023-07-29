Боевые действия на Украине начались не в 2022 году, как утверждают «говорящие головы» на западном телевидении, а в 2014-м, заявил в интервью Piers Morgan Uncensored американский блогер Джексон Хинкл. Тогда американцы насильственным путём свергли демократически избранное правительство в Киеве, а на нежелание этнических русских в Донбассе им подчиниться ответили агрессией. И они убивали их восемь лет, пока в ситуацию наконец-то не вмешался глава Кремля Владимир Путин.

Добро пожаловать на передачу Piers Morgan Uncensored. На сегодняшний день Владимир Путин, возможно, один из самых ненавистных лидеров в мире. Вот что бывает, если вы незаконно вторгаетесь в суверенное государство и приказываете своей армии убивать невинных людей. Но довольно большое движение из интернет-инфлюенсеров выступает не только против западной финансовой и военной поддержки Украины, но и относится к Путину с большим уважением, восхваляет его как миролюбивого лидера, который защищает свою страну. Консервативный YouTube блогер Джексон Хинкл с 260 тысячами подписчиков — один из главных голосов в этом пропутинском сообществе.

Недавно он написал у себя в Twitter, что Бог на стороне Путина в его миссии одержать победу над сатанистами из НАТО. Почему же он всё это говорит? Давайте его спросим. К нам присоединяется поклонник Путина, ютьюбер Джексон Хинкл и ведущий подкаста Triggernometry Константин Кисин русско-британского происхождения. Приветствую вас обоих. Джексон, я не понимаю. Владимир Путин незаконно вторгся в демократическое независимое государство, устроил там настоящий хаос, он убивал ни в чём неповинных женщин, детей, сбрасывал бомбы на роддома, он впал в варварское неистовство. Почему вы выбрали такой момент, чтобы преклоняться перед ним?

ДЖЕКСОН ХИНКЛ, блогер на YouTube: Я выбрал этот момент, потому что большая часть из того, что говорят говорящие головы вроде вас о Владимире Путине в мейнстримной прессе, это по сути неправда. Как и всё то, что люди вроде вас говорили про коронавирус. Суть заключается в том, что эти боевые действия, о которых все говорят, что они якобы начались 24 февраля 2022 года, на самом деле начались в 2014 году после того, как американцы насильственным путём свергли демократически избранное украинское правительство. Когда люди, особенно этнические русские в Донбассе, решили, что они не хотят подчинятся назначенному США марионеточному правительству, в котором полно нацистов, они выразили своё мнение, а украинское правительство ответило на это насилием и агрессией.

Оно убивало их восемь лет. В этих боях погибло 15 тысяч человек, пока Путин пытался добиться мира в рамках Минского соглашения и второго Минского соглашения. Но по приказу Германии и Соединённых Штатов украинское правительство отказалось от их выполнения. Украинское правительство продолжало наступать, хотя Путин хотел мира, и оно заявило, что собирается вступать в НАТО, оно заявило, что хочет разместить ядерное оружие прямо на границе с Россией. И из-за этого Путин вмешался и заявил: «Смотрите, мы остановим кровопролитие. Мы остановим обострение, которое провоцирует НАТО, мы не допустим угрозы, что это может превратиться в полномасштабную ядерную войну, и мы сделаем то, что нужно сделать: мы освободим этнических русских на Украине, мы вас деНАТОфицируем и денацифицируем».

Дата выхода 27 июля 2023 года.