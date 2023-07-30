ORF: десятки немцев отправились на Украину сражаться на стороне России

04:32
Собянин подтвердил отражение атаки двух беспилотников на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью, 30 июля, была совершена атака украинских беспилотников.
04:22
Полёты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запрещены
Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов введено в Московской воздушной зоне.
04:12
Хлопок произошёл в 50-этажном здании «IQ-квартала» в центре Москвы, выбиты стёкла
Произошёл хлопок в здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити».
04:01
В Подмосковье ПВО отразила атаки двух беспилотников на столицу
В экстренных службах сообщили об отражении в Подмосковье средствами ПВО атаки двух беспилотников на столицу.
03:57
Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине
Экс-президент США Дональд Трамп призвал конгресс отказать в выделении новых сумм Киеву.
03:48
Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену
Неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского и его непонимание своего «колониального» статуса заставляет Запад искать ему замену на Украине.
03:36
Экс-разведчик ВС США Риттер выразил мнение, что контрнаступление ВСУ завершено
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что из-за неспособности ВСУ добиться хоть какого-то успеха на фронте, Вашингтон может заявить о завершении контрнаступления Киева.
03:23
«Барселона» разгромила мадридский «Реал» в товарищеском матче
Футбольный клуб «Барселона» со счётом 3:0 обыграл мадридский «Реал» в товарищеском матче.
03:15
Wirtualna Polska: болельщики польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры на матче
Антиукраинские баннеры болельщиков польского «Шленска» спровоцировали «громкий скандал» во время футбольного матча клуба.
03:03
В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси
С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси.
02:58
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Херсоне
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Херсоне.
02:40
В Марий Эл из-за урагана обесточено 36 тысяч потребителей
В Марий Эл из-за урагана 36 тыс. потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток.
02:29
В Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области на юге Украины.
02:24
Путин: Москва будет оказывать содействие иностранным компаниям, готовым работать в России
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет оказывать всяческое содействие иностранным компаниям, которые хотят работать в России.
02:03
Шесть человек погибли в результате урагана в Марий Эл
Во время урагана в Марий Эл в результате падения деревьев погибли три взрослых и три ребёнка.
01:55
Forbes: захваченная Россией БМП CV90 использовалась «уникальной шведской» бригадой ВСУ
Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 «уникальной шведской» 21-й бригады ВСУ.
01:46
Автобус загорелся в Испании по дороге на фестиваль
Автобус, направлявшийся из испанского города Сарагоса на музыкальный фестиваль в пустыне Монегрос, загорелся в провинции Уэска.
01:29
Шойгу: ВМФ России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы Родины
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ отметил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны.
01:10
Стрельба произошла на карнавале в Роттердаме
Стрельба произошла во время карнавала в нидерландском городе Роттердаме.
00:56
Карполь: молодёжь должна знать великую историю российского волейбола
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Николай Карполь считает, что российский волейбол должен вернуть себе лидирующие позиции в мире.
00:54
Путин поблагодарил Беглова от имени африканских гостей саммита Россия — Африка
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова от имени африканских гостей саммита Россия — Африка.
00:47
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 239 единиц различных боеприпасов.
00:46
Гендир «Салавата Юлаева» сообщил, что финансирование клуба скоро стабилизируется
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов выразил надежду, что российский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) избежит финансовых затруднений в сезоне-2023/24.
00:42
Путин заявил, что пока не думал об участии в саммите G20
Российский президент Владимир Путин заявил, что пока не думал об участии в саммите G20.
00:42
Путин: страны Африки покупают оружие у России, не боясь давления извне
Президент России Владимир Путин заявил, что африканские страны покупают оружие у России, не боясь давления извне.
00:37
Путин заявил, что введение войск Польши приведёт к отторжению западных территорий Украины
Российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Константиновском дворце заявил, что введение войск Польши приведёт к отторжению западных территорий Украины.
00:30
Путин не исключил, что совершит визит в Турцию
Президент России Владимир Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
00:30
Шипов считает Карлсена и Горячкину фаворитами Кубка мира по шахматам
Гроссмейстер Сергей Шипов считает, что Ян Непомнящий не входит в число основных претендентов на победу в Кубке мира по шахматам 2023 года в Баку.
00:26
Путин: на Украине убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал
Российский лидер Владимир Путин заявил, что на Украине во время вооружённого конфликта убивают только за подозрение, что человек что-то не так сказал.
00:22
Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков
Президент России Владимир Путин заявил, что выносливость досталась ему от предков.
00:20
Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши
Российский президент Владимир Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.
00:19
Путин об обмене командиров «Азова»: когда в наших интересах, всё можно делать
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона «Азов»* на кого-то, сообщил, что можно делать всё, когда это выгодно России.
00:14
Жулин подтвердил информацию о разводе Худайбердиевой
Александр Жулин, тренер пары Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, рассказал, как развод фигуристки повлиял на её отношение к тренировкам.
00:14
Путин заявил, что на Украине уничтожают церковь
Российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине уничтожают церковь.
00:06
Путин заявил, что тема запуска газового хаба в Турции остаётся на повестке дня
Президент России Владимир Путин заявил, что тема запуска газового хаба в Турции, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу, остаётся на повестке дня.
00:02
Путин заявил, что они с Эрдоганом запланировали телефонный разговор на среду
Российский президент Владимир Путин заявил, что они с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом запланировали телефонный разговор на среду.
00:00
Колыванов: на Личку оказывается большое давление, ему нужно время в «Динамо»
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов призвал не ждать от Марцела Лички быстрых успехов с бело-голубыми в чемпионате России по футболу.
23:55
Путин заявил, что его присутствие в России важнее поездки на саммит БРИКС
Российский президент Владимир Путин заявил, что его присутствие в России важнее поездки на саммит БРИКС в ЮАР.
23:54
Путин: Россия пока не видит угроз своей безопасности в связи с планами Польши на Украине
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия пока не видит угроз своей национальной безопасности в связи с планами Польши относительно западных земель Украины, однако «к этому дело и идёт».
23:51
Чесноков считает, что WTA должна наказать организаторов турнира в Праге
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Женская теннисная ассоциация (WTA) должна применить дисциплинарные санкции в отношении турнира в Праге за недопуск россиян.
23:48
Путин: история с «похищением детей» из зоны боевых действий придумана и раздута
История с «похищением детей» из зон боевых действий придумана и раздута, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вывоз детей — это попытка спасти их из детских домов.
23:46
Путин подтвердил, что были договорённости с Турцией о нахождении там боевиков «Азова»
Российский президент Владимир Путин подтвердил, что были договорённости с Турцией о нахождении там боевиков «Азова»*.
23:38
Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА
Российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли ряд ударов по местам производства украинских БПЛА после теракта на Крымском мосту.
23:36
Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается
Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.
23:36
Чернов: у Медины телефон разрывался от злых комментариев после перехода в «Спартак»
Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.
23:31
Путин заявил, что получил предложения по повышению безопасности Крымского моста
Президент России Владимир Путин заявил, что получил конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста.
23:24
Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и НАТО
Российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, Москва готова к любому варианту развития событий.
23:22
Путин рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО на 15 км по фронту и 4 км в глубину
Российский президент Владимир Путин рассказал о продвижении Вооружённых сил России на одном из участков в зоне специальной военной операции (СВО) на 15 км по фронту и 4 км в глубину.
23:21
Фернандес заявил, что ещё не набрал оптимальную игровую форму
Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес признался, что пока ещё не готов играть в полную силу.
23:16
Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня при наступлении Киева
Российский президент Владимир Путин, говоря об африканской мирной инициативе, заявил, что Россия не может выполнить пункт о прекращении огня во время наступления украинских войск.