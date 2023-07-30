ORF: десятки немцев отправились на Украину сражаться на стороне России

По данным Министерства внутренних дел Германии, из страны выехало более 60 человек, «имеющих отношение к экстремизму», причём в основном они отправились на Украину с намерением участвовать в боевых действиях. Как сообщает австрийский телеканал ORF, большая часть этих людей, среди которых присутствуют как правые, так и левые, настроена пророссийски.

Десятки экстремистов из Германии отправились в зону боевых действий после начала российской военной спецоперации на Украине, сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на данные, полученные от Министерства внутренних дел Германии.

Органы безопасности зарегистрировали отъезд 61 человека, «имеющего отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям».

В отношении 39 человек имелись реальные признаки того, что они покинули страну «с намерением участвовать в боевых действиях». Из них 27 человек были настроены пророссийски, а 12 — проукраински.

Власти Германии располагают конкретной информацией о том, что явное большинство этих людей принимало участие в боевых действиях. Среди них есть как правые, так и левые экстремисты.

Однако большинство из них немецкие власти относят к области феномена под названием «чужая идеология», отмечает ORF. Разбивка на конкретные группы невозможна из-за отсутствия данных, утверждают в министерстве.

В принципе, участие в боевых действиях на территории Украины не является наказуемым, заявила представитель федерального министерства юстиции Германии. Это касается «тех случаев, когда они действуют не как наёмники, а как военнослужащие регулярных вооружённых сил или приравненных к ним добровольческих формирований и ополченцев», пояснила она. Однако это не защищает их от расследования возможных военных преступлений, заключает австрийский телеканал ORF.