Politico: «упустили момент» — Запад признаёт, что Украине давно стоило начать переговоры с Россией

В администрации Байдена всё больше понимают реальное положение дел на Украине и задумываются об упущенном моменте для переговоров, сообщает Politico. Слова генерала США Марка Милли о том, что украинская операция «имеет мало шансов на успех», и его предложения сесть за стол переговоров только сейчас начинают воспринимать всерьёз. По данным разведки США, «операция не достигнет ключевой цели».

Разговоры о контрнаступлении Украины переходят от восторга к разочарованию, утверждает Politico. Медленные успехи Киева заставляют американских чиновников перешёптываться и задумываться об упущенном моменте для переговоров.

Ранее такую мысль высказывал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли: тогда генерал смело заявил, что «военные позиции Украины и приближающийся зимний сезон в совокупности предоставляют момент для того, чтобы рассмотреть возможность мирных переговоров». По его словам, операции, о которых постоянно говорит Зеленский, «имеют мало шансов на успех». При этом Милли несколько раз подчёркивал, что «достичь этих целей можно дипломатическими средствами».

Теперь в Вашингтоне всё больше признают позицию генерала и понимают реальное положение дел, пишет Politico. Ошибочная тактика Украины по сохранению войск и техники, укрепившиеся позиции России и борьба на нескольких фронтах приводят к медленному продвижению ВСУ вперёд, тем самым отодвигая возможность победы Украины. Сейчас американские чиновники начинают осознавать правоту генерала Милли: «Возможно, мы упустили момент, и стоило бы начать переговоры раньше».

Как отмечает Politico, взгляд администрации Байдена на ситуацию сейчас «более пессимистичный, чем можно было предположить». И на то есть объяснение: по оценкам разведывательного сообщества США, «операция не достигнет ключевой цели — выхода к юго-восточному городу Мелитополю».

Тем не менее Запад, похоже, не собирается менять курс, пишут американские СМИ. Украина будет вести переговоры только по своим условиям. «Джо Байден чётко дал понять, что любые решения по урегулированию войны путём переговоров будут приниматься Украиной и президентом Зеленским», — заявляет официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.