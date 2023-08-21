Запад сократит поддержку и принудит к переговорам — эксперты о последствиях провала украинского контрнаступления

Множатся признаки того, что украинское контрнаступление завершится провалом, пишет Der Tagesspiegel. И западные эксперты уже начали задумываться над тем, к каким последствиям это может привести. Некоторые из них считают, что США сократят военную поддержку Киева, а также начнут принуждать украинцев к переговорам. Но вопрос ещё в том, будет ли Москва готова к диалогу после военной неудачи ВСУ, отмечают специалисты.

Американские спецслужбы убеждены в том, что в рамках своего контрнаступления Украина не сможет добиться своей главной стратегической цели, а именно захвата Мелитополя, что позволило бы перерезать сухопутное сообщение между Крымом и Россией, сообщает Der Tagesspiegel. В связи с этим различные западные эксперты уже начали задумываться над тем, к чему может привести провал всей кампании, и как в результате этого изменится отношение союзников к Киеву.

Многие из них считают, что контрнаступление было переоценено, продолжает немецкое издание. Украину попросту не имела необходимого вооружения, чтобы оправдать ожидания Запада. Но эта попытка отвоевать территории не обязательна должна быть последней, утверждает политолог и профессор университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала. По его словам, в новое контрнаступление ВСУ могут пойти уже весной 2024 года.

Однако эксперты сомневаются, что поддержка со стороны Запада сохранится на том же уровне. В ходе предвыборной борьбы американские демократы уже сейчас пытаются избегать темы военной помощи Украине, а республиканцы вообще открыто призывают к её сокращению или прекращению. К тому же США и Европа могут попытаться оказать давление на Киев, чтобы принудить его к переговорам.

«Я думаю, Запад собирается придерживаться двойной стратегии: будет подталкивать Украину к тому, чтобы она открылась переговорам, и в то же время будет поставлять ей всё необходимое для того, чтобы удержать фронт», считает Масала. В случае, если союзники не увеличат военную помощь, украинцы уйдут в «стратегическую оборону». Это станет своего рода «компромиссным сценарием».

Но пока что и в Москве, и в Киеве к диалогу не готовы. Эксперты считают, что прямые переговоры на данный момент невозможны, но их можно было бы провести через посредников. Тут главную роль должны сыграть США и Китай. Россия заинтересована в диалоге ещё и из тактических соображений. «С точки зрения России единственный стимул пойти на перемирие и начать переговоры заключается в том, чтобы взять тактическую паузу, усилить войска на фронте и увеличить производство боевых систем и боеприпасов в России», считает Масала. Но если контрнаступление украинцев провалится, русские в этом не будут заинтересованы, предостерегает эксперт.