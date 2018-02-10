7sur7: бельгийские фанаты не спешат на ЧМ-2018 — русская культура их «не привлекает»

Бельгийцы не горят желанием лететь в Россию на матчи сборной в рамках ЧМ-2018: в общей сложности бельгийские фанаты заказали лишь 3914 билетов — то есть примерно столько же, сколько и на ЧМ-2014 в Бразилии, несмотря на разницу в расстояниях, пишет 7sur7. По мнению главы Королевской бельгийской футбольной ассоциации Пьера Корне, это связано с тем, что русская культура «не так привлекает» его соотечественников, как бельгийская.

Хотя расстояние между Бельгией и Россией не назовёшь непреодолимым, среди болельщиков бельгийской сборной набралось лишь 3914 человек, купивших билеты на матчи команды в групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 7sur7, ссылаясь на информагентства. Как подчёркивается в материале издания, фанаты «красных дьяволов» сильно уступают многим европейским коллегам — к примеру, болельщики из Нидерландов, сборная которых вообще не примет участия в мундиале, заказали более 71 000 билетов, тогда как испанские любители футбола приобрели более 110 000.



Комментируя такое положение дел, глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Пьер Корне отметил, что одна из причин — «русская культура», которая «менее привлекательна» для граждан Бельгии. «Мы, конечно, надеемся, что трибуны на матчах с участием Бельгии будут полными, но понимаем, что болельщики отправляться в Россию не торопятся. Тем не менее как разочарование Бельгийская футбольная ассоциация это обстоятельство не воспринимает, — цитирует Корне 7sur7. — Показатели получились близкими к тому, что наблюдалось во время чемпионата мира в Бразилии четыре года назад. Тогда (фанатам. — ИноТВ) предстояла более долгая поездка, но Бразилия ведь всё же привлекательнее для воображения. Это одно из лучших мест для отдыха, и болельщики сочли, что такой опыт можно получить только один раз в жизни. А у России такой привлекательности нет».



Как уточняется в статье, на первый матч бельгийской сборной, в котором она выступит против Панамы, было куплено лишь 311 билетов из 2366 поступивших в продажу, а на второй, где бельгийцам предстоит встретиться с Тунисом, — 1001 билет из 2211; пустующие места будут теперь добавлены к нейтральным трибунам. «При всём моём уважении к этим соперникам, эти два матча не слишком привлекают фанатов, и мы заранее приняли это во внимание», — объяснил ситуацию Пьер Корне.



Что же касается последнего группового матча Бельгии, в котором её противником выступит Англия и который пройдёт на относительно небольшом стадионе «Балтика» в Калининграде, здесь спрос даже превысил предложение: при 1419 местах, предусмотренных для бельгийцев, из страны поступила 1461 заявка на приобретение билетов, пишет 7sur7. Теперь билеты будут распределены среди болельщиков на основе «системы очков», введённой бельгийским фан-клубом 1895. По словам господина Корне, Бельгийская футбольная ассоциация заведомо рассчитывала на то, что этот матч окажется самым популярным у граждан страны. «Для болельщиков это будет отличным поводом посетить матч высокого уровня. Жалко, что нам достался самый маленький стадион, но таковы результаты жеребьёвки, и изменить мы ничего не в силах», — также заявил чиновник.



По данным 7sur7, в ходе ЧМ-2014 в Бразилии болельщикам разрешалось жить в специальных лагерях, однако у членов Бельгийской футбольной ассоциации и тем более фанатов остались «плохие впечатления» от национального лагеря, поэтому организовывать такой же в России в нынешнем году ассоциация отказалась.