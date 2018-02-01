CBS подсказал, как спастись от саранчи и других «казней египетских» на ЧМ-2018

Если уж российские власти опасаются нашествия саранчи на футбольные поля в период проведения чемпионата мира по футболу, не ровён час, за одной ветхозаветной угрозой последуют все остальные, считает CBS Sports. В своём «Гиде по выживанию на ЧМ-2018» канал рассказал, что делать в огненный град, и посоветовал болельщикам «оставить первенцев дома».

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Россия столкнулась с «угрозой масштабов Ветхого Завета» — с саранчой, сообщает CBS Sports.



Так, Министерство сельского хозяйства РФ опасается нашествия насекомых на футбольные поля во время чемпионата. Как заявили представители ведомства журналистам, они «надеются на лучшее и готовятся к худшему».



«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой», — поделился опасениями директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Пётр Чекмарёв. Со своим «мировым скандалом с саранчой» он невольно «застолбил» неплохие позиции в рейтинге на «самую смешную фразу 2018 года», комментирует ресурс.



Чекмарёв продолжил свою мысль: «Футбольные поля зелёные. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут».



Россия, по всей видимости, полна опасностей, особенно ветхозаветного характера, поэтому CBS Sports предложил своим читателям «Гид по выживанию на ЧМ-2018». Так, основываясь на списке десяти казней египетских, футбольным фанатам рекомендуют везти с собой воду, чтобы не пить её из-под крана, когда «она необъяснимым образом превратится в кровь». Также канал советует побриться налысо, чтобы не нахватать вшей, научиться отличать ядовитых жаб от безобидных, прятать свои запасы и, по возможности, охотиться.



Если небо начнёт покрываться «загадочным чёрным дымом», обязательно следует воспользоваться кремом, чтобы защитить кожу от язв и нарывов. Громы, молнии и огненный град — тоже дело опасное, поэтому ресурс предлагает бесстрашным любителям спорта сразу найти себе укрытие. Кстати, говоря о вышеупомянутой саранче, важно помнить, что она «любит зелень», так что зелёное лучше не надевать. На случай чего-то вроде тьмы египетской лучше захватить с собой фонарик, ну а первенцев, наоборот, оставить дома, резюмирует CBS Sports.