7sur7: в Брюсселе предложили сменить «российские» названия улиц в знак солидарности с Украиной

Муниципальные депутаты Брюсселя от партии «Реформаторское движение» предложили переименовать улицу России и проспект Сталинграда в бельгийской столице в знак протеста против российской спецоперации на Украине, сообщает 7sur7. При этом другие депутаты муниципального совета осудили инициативу, напомнив, что тысячелетняя история России не сводится к текущему конфликту.
Муниципальные депутаты Брюсселя предложили переименовать улицу России в Брюсселе в честь Украины и сменить название проспекта Сталинграда, сообщает 7sur7. Как передаёт газета, с такой инициативой выступили два депутата партии «Реформаторское движение». По их мнению, Брюссель как столица ЕС должен более решительно выступить против ввода российских войск на Украину и продемонстрировать свою поддержку жертвам военных действий с помощью символической акции.
При этом, по словам газеты, депутаты не настаивают на переименовании улиц, осознавая массу неудобств, которые оно может привнести в повседневную жизнь брюссельцев, и готовы рассмотреть другие символические жесты.
Тем временем, в рядах представителей партии «Эколо» эта идея не вызывала единодушного одобрения, пишет издание. «Вчера Реформаторское движение обратилось к муниципальному совету коммуны Сен-Жиль с просьбой переименовать улицу России в честь Украины. Тысячелетняя история России не должна сводиться к Путину. Меня удивляет партия, которая регулярно учит других исторической памяти и культуре отмены», — прокомментировал эту инициативу брюссельский муниципальный депутат Кальвин Суарес Ньял.
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