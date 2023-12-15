La Libre: компромисс с Россией — это не слабость и не капитуляция

Во время военных конфликтов компромисс часто воспринимают капитуляцией, однако это смелый шаг для достижения мира и сохранения человеческих жизней, считает бельгийский философ Филипп ван Парейс. В статье для La Libre он отметил, что сейчас многие не готовы пойти на уступки в адрес России, однако такая позиция достойна серьёзного подхода и обсуждения.

Достижение компромисса во время военных действий — непростое дело, которое требует смелости от обеих сторон, пишет бельгийский философ Филипп ван Парейс в La Libre. Не все к этому готовы: в мае Европейский университетский институт (EUI) отменил организованное им мероприятие под названием «Разговор о будущем Европы. Украина: время для компромисса?» Потребовалось изменить название, чтобы всё же провести запланированную встречу.

Тремя месяцами ранее в одном из немецких еженедельников философ Юнгер Хабермас опубликовал «Призыв к переговорам» между Россией и Украиной. В заключение он выразил надежду, что удастся найти «компромисс, который позволит обеим сторонам сохранить лицо». Такая спорная позиция, считает Филипп ван Парейс, достойна того, чтобы к ней отнеслись серьёзно и спокойно обсудили.

Философ видит проблему в том, что компромисс часто воспринимают как капитуляцию. Участники отказываются не просто от своих желаний, а от того, на что они, по их мнению, имеют право. Однако наступает момент, когда у сторон конфликта заканчиваются запасы, а доноры перестают их поддерживать. Тогда они могут склоняться к тому, чтобы поступиться некоторыми требованиями ради сохранения ресурсов и жизней.

Такой вариант предполагает, что учитываются интересы только участников конфликта, но возможность для компромисса может возникнуть раньше. Если хотя бы один из противников получает помощь от третьих лиц, их могут волновать гораздо более масштабные последствия военных действий. Так, в украинском конфликте озабоченность вызывает продовольственная безопасность Северной Африки и Ближнего Востока, а также эффективное сотрудничество по климатическим вопросам с крупнейшей страной мира. Столкновения в секторе Газа угрожают привести к волне исламского и антисемитского терроризма по всему миру.

Как подчёркивает Филипп ван Парейс, для компромисса также необходимо, чтобы каждый из участников был уверен, что другой выполнит свои обязательства. Иногда для гарантий хватает сильного посредника, однако чаще всего нужно рассчитывать на лидеров самих противоборствующих сторон. Опираясь на достаточный авторитет, они должны доверять друг другу, чтобы обеспечить признание не только в своём, но и в чужом лагере.

После достижения компромисса многие представители той или другой стороны зачастую считают, что мир был куплен ценой несправедливости, отмечает философ в статье для La Libre. Каждый раз их лидерам приходится находить смелость, чтобы идти против возмущения собственных граждан. Однако последствия таких компромиссов приводят к установлению мира, о котором остаётся только мечтать там, где смелость принимает формы несговорчивости.