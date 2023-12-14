Швейцарский эксперт: «украинцам доверять нельзя» — русские будут вести переговоры по Украине с американцами

Джо Байден хочет подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией, поскольку Запад не располагает ресурсами, необходимыми для победы Киева на поле боя, заявил в эфире Sud Radio бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Однако Москва совершенно не намерена вести диалог с Киевом, отмечает специалист. По его словам, русские успели убедиться, что решения принимают не украинцы, а представители Запада, и именно с ними они в конечном итоге будут разговаривать.

ЖАК БО, экс-сотрудник швейцарской разведки: Джо Байден хочет подтолкнуть Зеленского к урегулированию конфликта путём переговоров, поскольку мы вполне отдаём себе отчёт, что несмотря на все усилия в информационном плане, когда сначала была провозглашена победа, а потом были объяснения, что для окончательной победы не хватает оружия… мы вполне отдаём себе отчёт (в происходящем). Кстати, генерал Залужный две недели назад, говоря о возможной победе, заявил, что для этого потребуется 17 миллионов снарядов и бюджет в 350—400 миллиардов долларов.

Итак, мы вполне отдаём себе отчёт, что до всего этого очень далеко. Сегодня речь ведётся о 60 миллиардах долларов, и даже они, возможно, так и не будут выделены. Как можно представить себе, что европейские страны сегодня, уже… не скажу, что обескровленные, но близки к этому… Как могут они собрать 350—400 миллиардов долларов и 17 миллионов снарядов? Напомню, что Европейский союз запланировал поставить Украине 1 миллион снарядов за год, даже этого не смогли сделать! Поставить требуемые Залужным 17 миллионов снарядов и обеспечить победу — от этого мы очень далеко.

Таким образом, мы вполне отдаём себе отчёт в том, что военное решение сегодня представляется чрезвычайно отдалённой перспективой и что необходимо двигаться в другом направлении. Но не очень понятно как. Ведь сегодня очевидно: всё, что может произойти, не произойдёт без русских.

АНДРЕ БЕРКОФФ, ведущий Sud Radio: Да, это очевидно, совершенно очевидно.

ЖАК БО: Хотим мы того или нет, преимущество сегодня на их стороне. И как следствие, мирные переговоры в Женеве, точнее в Швейцарии, которые начнутся в начале следующего года, имеют немного шансов на успех, поскольку русские напрямую в них не задействованы. К тому же русские вообще больше не хотят вести диалог с украинцами. Потому что — интересно, что об этом заявил глава российской разведки…

АНДРЕ БЕРКОФФ: Они не хотят больше вести диалог с украинцами?

ЖАК БО: Они не хотят разговаривать с украинцами, ведь они ясно увидели, к чему это каждый раз приводило, не правда ли? Уже два раза они начинали обсуждения. То есть 25 февраля, на следующий день после начала наступления, Зеленский уже обратился к Швейцарии по этому вопросу. Он позвонил министру иностранных дел Иньяцио Кассису с просьбой организовать конференцию. Уже 25 февраля — это показатель! Затем, разумеется, в середине марта им было сделано предложение. И оба раза представители Запада приходили к Зеленскому и говорили: «Нет! Ты не будешь вести переговоры».

АНДРЕ БЕРКОФФ: Именно так! Но русские…

ЖАК БО: И русские поняли, что решение принимают не украинцы, а Запад.

АНДРЕ БЕРКОФФ: Разумеется.

ЖАК БО: Это причина, по которой переговоров с самой Украиной не будет. Потому что Зеленскому больше нельзя доверять. Украинцам больше нельзя доверять. Это должно произойти, этого не миновать, в конечном счёте, но…

АНДРЕ БЕРКОФФ: …с американцами, при их посредничестве и так далее. Конечно.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.