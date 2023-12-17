EUreporter: враг, ставший другом

На первый взгляд, он идеальный оппозиционный политик, весь из праведного гнева и осуждения, когда вы листаете его социальные сети или слушаете, как он выступает на митинге перед своими сторонниками.

Игорь Додон, бывший президент Молдовы и один из самых видных политиков страны, не стесняется в выражениях, когда дело доходит до критики действующего президента Майи Санду или её правящей партии PAS, которых он обвиняет в превращении Молдовы в диктатуру. Свободно переключаясь между русским и румынским языками, он путешествует по Молдове, призывая своих сторонников «послать властям чёткий сигнал о том, что они больше не легитимны». Его антизападная позиция даже принесла ему репутацию самого пророссийского политика в Молдове, который однажды пришёл к власти, использовав в своей предвыборной кампании фотографию с президентом России Владимиром Путиным, и был единственным иностранным почётным гостем Путина на военном параде в Москве в 2017 году.

Г-н Додон проиграл Санду во втором туре выборов 2020 года и вернулся к руководству крупнейшей оппозиционной Социалистической партией, которая широко использует свою трибуну в национальном парламенте для критики правящего режима в Кишинёве. Словесные атаки г-на Додона направлены среди прочего против таких любимых Санду тем, как европейская интеграция, борьба с коррупцией или дистанцирование от России. В недавнем сообщении в Telegram Додон назвал Санду «молдавским Горбачёвым», указав на сходство между двумя политиками, которых «не любили внутри страны… но аплодировали за рубежом».

Ответом властей на критику со стороны г-на Додона стало судебное преследование — только за последний год суды Молдовы получили три уголовных дела против г-на Додона, в которых он обвиняется в различных преступлениях — от использования поддельных документов до коррупции и государственной измены. Г-н Додон в ответ заявляет о политическом преследовании и с гордостью носит неофициальный титул «первого экс-президента на скамье подсудимых».

Но за этой классической политической стычкой между заклятыми врагами в бывшей республике СССР может скрываться нечто указывающее на реальные предпочтения г-на Додона. Отбросьте яростную антисандовскую риторику Додона или его партии — и на переднем плане проступает поразительная готовность г-на Додона сотрудничать и идти навстречу тому лагерю, в котором, как можно было бы предположить, г-н Додон пленных бы не брал.

Вскоре после местных выборов в ноябре 2023 года, на которых партия Санду PAS показала катастрофически низкий результат, проиграв оппозиционным силам во всех 11 крупнейших городах Молдовы, критики начали указывать на удивительное явление. Социалистическая партия г-на Додона на местах внезапно начала голосовать в тандеме с местными функционерами PAS, что позволило последним занять ключевые позиции в местных органах управления и администрациях.

Отвечая на вопрос о необычном развороте, г-н Додон опроверг слухи о создании коалиций с его политическими оппонентами, которых он и его партайгеноссе из ПСРМ любят обвинять в том, что те ввергают страну в разруху и упадок. «Социалисты не намерены отказываться от своей повестки дня. Мы продолжаем выступать за отстранение Майи Санду и PAS от власти. Совместное голосование... на местном уровне по некоторым вопросам не означает, что формируются коалиции. Мы проанализируем все эти ситуации, разберёмся в каждом конкретном случае и примем соответствующие решения… У нас нет намерений создавать какие-либо коалиции с PAS», — заявил Додон в одном из своих недавних интервью.

Но какое бы объяснение ни был г-н Додон готов предложить своим ошеломлённым сторонникам и друзьям в Москве, поступки его партии явно говорят убедительнее, чем слова. Если и есть кто-то, кого г-жа Санду могла бы благодарить за фактическую компенсацию ущерба, нанесённого унизительным выступлениям её партии на последних выборах, то это её заклятый враг Игорь Додон. Этот своеобразный поворот является важным фактором, который европейские политики, принимающие решения, должны учитывать при общении с тем, кто находится у власти в Кишинёве: политический ландшафт Молдовы изменчив, непредсказуем и не поддаётся точному расчёту.