NTD: европейские учёные будут следить за загрязнением воздуха с орбиты

Европейское космическое агентство за последние годы запустило на орбиту сразу несколько спутников, чтобы наблюдать за атмосферой и отслеживать уровень загрязнения воздуха. Данные получают почти в реальном времени на двух наземных базах, и это позволяет учёным создавать карты качества воздуха и его содержания, передаёт NTD.
В то время как человечество разглядывает глубины космоса, оно также направляет взор и на собственную планету. В течение последних двух десятилетий Европейское космическое агентство запустило несколько спутников, чтобы следить за атмосферой и измерять уровень загрязнения.
Sentinel-5P отправился на орбиту в 2017-м. В то время как другие спутники наблюдают за океанами, почвой и ледяным покровом, Sentinel-5P следит за озоновым слоем, составом атмосферы и наличием в воздухе загрязняющих частиц.
КЛАУС ЦЕХНЕР, представитель ЕКА:Теперь мы получаем данные по всей Земле за один день с очень хорошим разрешением. Это впервые позволяет использовать космические измерения и применять их, чтобы следить за качеством воздуха и делать прогнозы.
На спутнике установлен спектрометр Tropomi. Он изучает солнечные лучи, которые отражаются от поверхности и атмосферы Земли.
Данные получают почти в реальном времени на двух наземных базах. Одна находится на архипелаге Шпицберген, вторая — в канадском городе Инувик.
ПЕПИЙН ВЕФКИНД, метеоролог:Инструмент Tropomi — это большой шаг вперёд в нашей работе. Особенно впечатляет, когда видишь разрешение: оно составляет от трёх с половиной до семи километров. Это приблизительно в десять раз лучше, чем было у предыдущего инструмента.
Благодаря полученным данным учёные могут создавать карты качества воздуха и его содержания. По данным Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти жителей нашей планеты дышат грязным воздухом. Плохое состояние атмосферы приводит к заболеваниям сердца, раку лёгких, хроническим заболеваниям лёгких и проблемам с дыханием.
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд.
Бывший футболист сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь некоторых лидеров в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщили в МВД. Ранее журналисту было предъявлено официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В посёлке Гари Свердловской области ликвидирован пожар на территории исправительной колонии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УФСИН Александра Левченко.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о словах представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо, согласно которым Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.