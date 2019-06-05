NTD: европейские учёные будут следить за загрязнением воздуха с орбиты

Европейское космическое агентство за последние годы запустило на орбиту сразу несколько спутников, чтобы наблюдать за атмосферой и отслеживать уровень загрязнения воздуха. Данные получают почти в реальном времени на двух наземных базах, и это позволяет учёным создавать карты качества воздуха и его содержания, передаёт NTD.

В то время как человечество разглядывает глубины космоса, оно также направляет взор и на собственную планету. В течение последних двух десятилетий Европейское космическое агентство запустило несколько спутников, чтобы следить за атмосферой и измерять уровень загрязнения.



Sentinel-5P отправился на орбиту в 2017-м. В то время как другие спутники наблюдают за океанами, почвой и ледяным покровом, Sentinel-5P следит за озоновым слоем, составом атмосферы и наличием в воздухе загрязняющих частиц.



КЛАУС ЦЕХНЕР, представитель ЕКА: Теперь мы получаем данные по всей Земле за один день с очень хорошим разрешением. Это впервые позволяет использовать космические измерения и применять их, чтобы следить за качеством воздуха и делать прогнозы.



На спутнике установлен спектрометр Tropomi. Он изучает солнечные лучи, которые отражаются от поверхности и атмосферы Земли.



Данные получают почти в реальном времени на двух наземных базах. Одна находится на архипелаге Шпицберген, вторая — в канадском городе Инувик.



ПЕПИЙН ВЕФКИНД, метеоролог: Инструмент Tropomi — это большой шаг вперёд в нашей работе. Особенно впечатляет, когда видишь разрешение: оно составляет от трёх с половиной до семи километров. Это приблизительно в десять раз лучше, чем было у предыдущего инструмента.



Благодаря полученным данным учёные могут создавать карты качества воздуха и его содержания. По данным Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти жителей нашей планеты дышат грязным воздухом. Плохое состояние атмосферы приводит к заболеваниям сердца, раку лёгких, хроническим заболеваниям лёгких и проблемам с дыханием.



Дата выхода в эфир 04 июня 2019 года.