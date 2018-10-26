Guardian: «выключить, включить и потрясти» — телескоп Hubble починили классическим приёмом

Специалисты NASA вернули к жизни знаменитый космический телескоп Hubble, который какое-то время бездействовал из-за сбившегося гироскопа, пишет The Guardian. Журналисты шутят, что инженеры агентства прибегли к известному многим специалистам IT трюку: выключили и включили прибор, а затем «потрясли». Однако сами эксперты NASA настаивают, что всё намного сложнее.

Недавно у космического телескопа Hubble вышел из строя гироскоп — навигационный прибор, позволяющий осуществлять точное наведение аппарата и удерживать его в неподвижном положении, пишет The Guardian.

Как подчёркивает газета, без правильно работающих гироскопов Hubble не может выполнять свою основную функцию. Точность наведения телескопа необходима специалистам при наблюдении за далёкими галактиками и чёрными дырами.

Впрочем, поломка не была неожиданностью — эксперты NASA прогнозировали, что прибор может прийти в негодность в любой момент в этом году. Но неприятным сюрпризом стало то, что неправильно загрузилось резервное устройство. Новый гироскоп ошибочно отображал, что его внутренний цилиндр вращается с куда большей скоростью, чем положено.

Чтобы исправить возможные ошибки, возникшие при включении нового устройства, специалисты решили перезагрузить прибор, что предусматривало его предварительное выключение. Однако это проблему не решило, тогда учёные запрограммировали телескоп на несколько резких манёвров, чтобы помочь цилиндру «встать на место», на случай если у него сбилась «центровка».

«Если не вдаваться в подробности, если люди хотят утверждать, что мы «потрясли» телескоп, полагаю, они имеют на это право. Но вообще мы пытались намеренно проделать определённые действия, которые, на наш взгляд, должны были решить проблему. Но это абсолютно не так просто, как если бы нужно было выключить устройство и включить его снова», — пояснил руководитель проекта Hubble Патрик Крус. Многие журналисты поспешили сравнить такой способ починки со знакомым всем, кто сталкивался с IT-специалистами, методом наладки электроники, который заключается в простом перезапуске устройства.

Как бы то ни было, «встряска», по всей видимости, гироскопу помогла, подчёркивает The Guardian. NASA отмечает, что в ближайшее время инженеры проведут оценку работы нового гироскопа в условиях, приближенных к его обычным функциям, и если всё будет в порядке, учёные вновь смогут пользоваться телескопом.

За 28 лет своего существования Hubble уже испытывал проблемы с гироскопами. В 2009 году в рамках одной из своих последних экспедиций экипаж «Шаттла» заменил у телескопа все шесть гироскопов. Правда, на сегодня уже три из них считаются непригодными к использованию.