Хорошо быть миллиардером — NBC о полёте Ричарда Брэнсона в космос на собственном корабле

Осталось несколько дней до полёта миллиардера Ричарда Брэнсона в космос на собственном корабле Unity, сообщает NBC News. Таким образом он опередит другого бизнесмена — Джеффа Безоса, чей полёт состоится девятью днями позднее. В космосе Unity пробудет три минуты: его пуск состоится из пустыни в Нью-Мексико.

Для того, кто прожил жизнь, полную приключений, настали последние приготовления: сэр Ричард Брэнсон сейчас лишь в нескольких днях от осуществления своей мечты о полёте в космос на собственном корабле.

Вы потратили 17 лет — и теперь мечта становится реальностью?

РИЧАРД БРЭНСОН, основатель компании Virgin Group: Да, мне даже хочется себя ущипнуть.

Отправляясь в путь из пустыни в Нью-Мексико, космический корабль Брэнсона Unity будет прикреплён к кораблю-носителю.

РИЧАРД БРЭНСОН: Это корабль-носитель. Он называется «Ева» — в честь моей мамы.

Отделившись на высоте в 40 тысяч футов, Unity поднимется на высоту в 50 миль, войдя в открытый космос, где Брэнсон и другие пассажиры смогут в течение трёх минут парить в невесомости и смотреть на Землю.

РИЧАРД БРЭНСОН: И в этот момент мы станем астронавтами.

И, вероятно, выиграют в гонке с ещё одним миллиардером — Джеффом Безосом: планируется, что он полетит в космос на собственной ракете девятью днями позднее.

Есть ли у вас соревнование с Безосом?

РИЧАРД БРЭНСОН: Знаю, что мне никто не поверит, но вообще-то нет.

По словам Брэнсона, места на рынке хватит обеим компаниям, предоставляющим услуги в области космических путешествий. 700 человек уже заплатили минимум 250 тысяч долларов для полёта на Unity. В воскресенье вместе с Брэнсоном полетят три сотрудника компании Virgin. Это будет исполнением мечты, которую Брэнсон лелеял, ещё будучи подростком.

РИЧАРД БРЭНСОН: Это великолепная жизнь — и я наслаждаюсь каждой её минутой.

Хорошо быть миллиардером.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.