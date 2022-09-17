Сенатор США: провальная политика Байдена сблизила Россию и Китай

Слабость Джо Байдена на внешнеполитической арене, фиаско в Афганистане и зависимость от мирового рынка энергоносителей развязали руки России, заявил сенатор Том Коттон в интервью Fox News. Сближение России и Китая, которому способствовала политика президента, представляет угрозу для свободы и безопасности США, подчеркнул политик.

Завтра в Узбекистане председатель КПК Си Цзиньпин планирует встретиться с Владимиром Путиным в ходе своей первой заграничной поездки с момента начала пандемии коронавируса. Темой встречи станет конфликт на Украине и демонстрация «альтернативы западному миру». Сенатор от Арканзаса, член юридического комитета сената США Том Коттон присоединяется к нам. Господин сенатор, будет ли ложным предположение, что провалы политики Байдена подтолкнули этих двоих в объятия друг друга?

ТОМ КОТТОН, сенатор: Нет, Лора, всё так. Это очень опасно. С самого начала это было основополагающим принципом американской внешней политики: мы не хотим, чтобы нация или коалиция наций, таких как диктатуры в Китае и России, объединялись в Старом Свете и использовали свои ресурсы, территории и народы, чтобы нанести удар по нам, живущим в Новом Свете. Но слабосилие Джо Байдена на протяжении 2021 года в отношении России, которое обнажилось также и во время афганского фиаско в прошлом году, подвело Путина к началу действий на Украине. Это создало условия для того, чтобы две страны ещё больше сблизились. Владимир Путин «поворачивается» к Китаю в поисках поддержки не только в сфере технологий и вооружений, но и для продажи газа и нефти, чтобы поддерживать экономику на плаву. Так мы приходим ко второму провалу Байдена — его войне против американской энергетики, против нефти, газа и угля. Европа, вместо того чтобы мёрзнуть этой мрачной зимой, могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы снабжать домовладения и заводы. Однако мы здесь в Америке ведём войну против добычи энергоносителей, в то же время становясь привязанными, зависимыми от китайской энергии, потому что Китай прижал к стенке большую часть мировых, так называемых зелёных технологий в сфере энергетики. Эти два ключевых провала способствовали созданию условий для сближения России и Китая, что представляет серьёзную угрозу для свободы, безопасности и процветания Америки.

Господин сенатор, как думаете, справится ли старый мэр Пит (Буттиджич, министр транспорта США. — ИноТВ) с забастовкой железнодорожников? Последнее, что я о нём слышала, — это как он пытается найти, где зарядить свой электрокар, или как он садится на велосипед и едет на работу, или что-то в таком духе. Это всё мило, но не помогает решать проблемы в сфере энергетики.

ТОМ КОТТОН: В первую очередь, давайте не будем забывать, что будь то так называемый электроавтомобиль или электроскутер, на котором министр Буттиджич ездил на работу на этой неделе, — это не электрические средства передвижения. Это транспорт, работающий на угле, на природном газе, потому что электричество как-то вырабатывается! Я не думаю, что Джо Байдену или ему удастся избежать серьёзной забастовки железнодорожников. По некоторым оценкам, экономические убытки составят порядка двух миллиардов долларов на каждый день протеста, если работники начнут забастовку менее чем через сутки. Согласно федеральному закону о профсоюзах и трудовому законодательству, президент назначил чрезвычайный комитет, который вынес рекомендации, железнодорожники их приняли, большая часть профсоюзов приняла их. Сегодня в соответствии с федеральным трудовым законодательством сенаторы-республиканцы посчитали, что нам нужно принять эти рекомендации, но демократы заблокировали это решение. Джо Байден отказывается принять меры, предложенные выбранными им же членами чрезвычайного комитета, потому что не хочет обижать сторонников профсоюзного движения за два месяца до выборов. Но если железнодорожники начнут забастовку и если она будет продолжительной, американцы заплатят ещё больше — за продукты, товары первой необходимости и другие, потому что очень большое количество продукции перевозится по Америке на поездах.

То есть вы не верите в то, что у мэра Пита что-то получится? Шучу, шучу, он же понятия не имеет, чем занимается! Я работала в министерстве транспорта. Сегодня я проговариваю своё резюме! Много лет назад я работала там спичрайтером. Это очень сложно устроенное министерство. Он не знает, что он делает, а американцы заплатят. Господин сенатор, спасибо, что прояснили это!

Дата выхода в эфир 15 сентября 2022 года.