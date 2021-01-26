Conversation: российскую вакцину хотят использовать для усиления Оксфордской

Как показали испытания Оксфордской вакцины, её эффективность может быть снижена из-за слишком большой дозы. Справиться с дилеммой, возможно, ей поможет российская вакцина «Спутник V», пишет The Conversation, и на этот счёт сейчас идут исследования.

Когда в конце 2020 года появились данные об эффективности вакцины из Оксфорда и AstraZeneca, эксперты были удивлены, пишет The Conversation. Дело в том, что у той группы, что получила две полные дозы, эффективность была на уровне 62%. А у той группы, что получила полторы дозы — 90%.

Как думают учёные, объяснить это можно механизмом работы вакцины. Если китайские вакцины основаны на доставке в организм деактивированного вируса целиком, то другие производители работают иначе. Они доставляют в тело человека кусочки генетического кода коронавируса, и в ответ на это организм вырабатывает иммунитет. Некоторые, как в Оксфорде, используют безвредный вирус, например, аденовирус шимпанзе, изменив его так, чтобы он не мог себя воспроизводить.

Но когда человек получает прививку с помощью такого вируса, у него образуется иммунный ответ не только на коронавирус, но и на сам введённый вирус. Так что иммунная система может уничтожать введённую повторную дозу, когда она ещё не успела подействовать. Но получается, что если снизить первую дозу, то может быть снижен первичный иммунный ответ, то есть вторая доза подействует сильнее, и тогда общий результат будет лучше. Если эта гипотеза подтвердится, то специалистам останется лишь понять, какая доза вакцины оптимальна и в какие сроки.

Впрочем, автор статьи отмечает, что производители российской вакцины тоже сталкивались с такой проблемой, но пошли другим путём. Там решили вводить в двух дозах два разных человеческих аденовируса. В таком случае, по идее, удаётся избежать описанного действия, которое наблюдалось с вакциной Оксфорда.

И теперь AstraZeneca тестирует новый график введения вакцины, когда сначала вводится одна доза их вакцины, а потом доза вакцины «Спутник V», пишет The Conversation.