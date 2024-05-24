Conversation: Запад дал слабину — Путин выглядит сильнее, чем был

Москва сегодня выступает в украинском конфликте с гораздо более сильных позиций, чем раньше, пишет Conversation. По мысли обозревателя издания, это объясняется в том числе тем, что Запад и Украина проявили слабость.

На сегодняшний день Владимир Путин выглядит куда более сильным игроком, чем в любой другой момент с начала СВО на Украине, констатирует Conversation. Как напоминает обозреватель издания, российские войска, сохраняя натиск, продолжают продвигаться вперёд, уже ликвидировав все те успехи, которых ВСУ смогли добиться в минувшем году. Между тем, у Путина больше не осталось серьёзных внутриполитических конкурентов — и, в очередной раз победив на президентских выборах, он смог укрепить отношения с Ираном и КНДР, а также заручился поддержкой Китая.

По мысли журналиста Conversation, как минимум отчасти успехи Путина объясняются слабостью Запада и Украины. Так, западные страны уже утратили былую сплочённость на украинском направлении — а кроме того, хотя ещё год назад казалось, что Киев ни за что не лишится западной поддержки, сегодня это уже совсем не так очевидно.

Как полагает автор материала, оставшись на плаву благодаря ресурсам, которые Россия собрала внутри себя, а также привлекла от союзников, Путин «сумел оправиться от стратегических и тактических ошибок» — ведь он принимает все решения сам. На Западе же стратегией зачастую становится то, о чём смогли договориться между собой 32 члена НАТО и 27 стран ЕС, нередко преследующие разные цели — а потому, хоть западному блоку и удалось пока предотвращать разгром Украины, о её победе не может быть и речи.