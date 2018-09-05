Обозреватель The Conversation рассказала, почему Путин стал союзником американских евангелистов

В последние годы между американскими евангелистами и Россией сложились тесные отношения, пишет обозреватель The Conversation Мелани Макалистер. Как указывает автор, произошло это из-за того, что в российском лидере, который позиционирует себя защитником христианства, они видят союзника в деле сохранения консервативных ценностей.
Профессор Мелани Макалистер из Университета Джорджа Вашингтона в своей статье для The Conversation решила разобраться, почему Владимир Путин стал союзником американских евангелистов.
Тесные отношения между ними и Россией в последнее время широко обсуждаются в СМИ. Так, в июле этого года Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении россиянки Марии Бутиной, согласно которому последняя пыталась использовать Национальный молитвенный завтрак в качестве запасного канала связи с выдающимися религиозными и политическими деятелями Америки.
Среди этих людей — Франклин Грэм, сын известного евангелиста Билли Грэма и глава влиятельной Евангельской ассоциации Билли Грэма.
В 2015 году Грэм, как известно, совершил поездку в Россию, где у него состоялась «тёплая встреча» с Владимиром Путиным. Тогда российский лидер, как сообщают, рассказал о том, что его мать придерживалась христианской веры даже во времена правления коммунистов.
В свою очередь, Грэм похвалил Путина за его поддержку православного христианства и противопоставил наблюдающиеся в России «позитивные изменения» росту атеистического секуляризма в США.
Однако такие отношения между Россией и американскими евангелистами были не всегда. В своё время последние видели в Советском Союзе и прочих коммунистических странах самую серьёзную в мире угрозу для их веры. Они контрабандой провозили в эти страны Библию и другую христианскую литературу. Теперь же Россия — их важный союзник.
Даже текущая политика Путина по, как утверждает автор, «преследованию евангелизма», похоже, особо не беспокоит некоторых из его союзников из числа консервативных евангелистов. Когда Путин подписал в июне 2016 года российский закон, запрещающий вести проповеди за пределами церквей, некоторые евангелисты были в бешенстве, однако другие решили не обращать на это внимания.
Это произошло отчасти из-за того, что российский президент позиционирует себя «защитником христианства», отчасти из-за того, что в нём видят партнёра в деле сохранения консервативных ценностей и в борьбе против нетрадиционных взглядов на семью и предоставления секс-меньшинствам прав. Франклин Грэм был среди тех, кто с энтузиазмом разглагольствовал по поводу российского закона против гей-пропаганды. А другие менее известные активисты занимались налаживанием связей с российскими политиками и Русской православной церковью.
«Получается, что в XXI веке евангелисты-консерваторы не продвигают свою повестку дня, активно перевозя Библии через границы, они, скорее, распространяют через границы нечто другое: мощь репутации Путина как лидера возрождающихся в мире правых сил», — подытоживает статью для The Converstation Мелани Макалистер.
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