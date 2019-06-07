DW: России, Китаю и США сдавать Восточную Европу без боя Германия не собирается

После того как Восточная Европа превратилась в «очаг столкновения геостратегических интересов» России, Китая и США, правительство ФРГ изменило своё отношение к саммитам так называемой Инициативы трёх морей, пишет Deutsche Welle. Ведь Германия поддерживает тесные экономические отношения со странами этой неформальной организации, и оставаться в стороне Берлин больше не желает, отмечает немецкий телеканал.

После того как Восточная Европа превратилась в «очаг столкновения геостратегических интересов сверхдержав», Германия изменила своё отношение к саммитам так называемой Инициативы трёх морей, пишет Deutsche Welle.

Три моря — это Балтийское, Адриатическое и Чёрное, а в саму неформальную организацию входят 12 стран — членов Европейского союза, поясняют авторы статьи Кристоф Хассельбах и Розалия Романиц.

Цель Инициативы трёх морей — расширить сотрудничество в первую очередь в таких областях, как инфраструктура, энергетика и безопасность.

«Члены организации считают, что Россия угрожает их безопасности, и в вопросе энергообеспечения хотят снизить свою зависимость от российских поставок», — уточняют журналисты Deutsche Welle.

Первые встречи стран Инициативы трёх морей не вызвали интереса у Берлина. В этом году, однако, на четвёртый по счёту саммит в столицу Словении Любляну даже приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, отмечают Хассельбах и Романиц.

Ничего удивительного, ведь в 2017 году саммит Инициативы трёх морей в Варшаве посетил никто иной, как сам президент США Дональд Трамп, который тогда открыто выступил против Германии. В ходе встречи глава Белого дома раскритиковал Берлин за то, что тот якобы делает себя слишком зависимым от России в вопросе энергообеспечения, напоминают авторы статьи.

Впрочем, необходимо понимать, что у Соединённых Штатов свои интересы в регионе: в Восточной Европе США видят потенциальный рынок сбыта для своего сланцевого газа, подчёркивают журналисты немецкого телеканала.

А тем временем, продолжают Хассельбах и Романиц, в Берлине осознали, что не только американцы всё больше интересуются Восточной Европой.

«Всё чаще о себе заявляет Китай, который перешёл в инвестиционное наступление. Отстаивает свои стратегические интересы в регионе и Россия. В свою очередь, Германия поддерживает тесные экономические отношения со странами — членами Инициативы трёх морей, и оставаться в стороне Берлин больше не желает», — констатируют журналисты Deutsche Welle.