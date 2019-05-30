Экс-глава МИД ФРГ: глубокий раскол в ЕС — восточные европейцы ощущают себя гражданами второго сорта

В Европейском союзе царит глубокий раскол, и это фатально для Европы, пишет в статье для Handelsblatt экс-глава МИД ФРГ Йошка Фишер. Прошло 15 лет после так называемого расширения Евросоюза на восток, а восточные европейцы больше, чем когда-либо, ощущают себя гражданами ЕС второго сорта. Западных же европейцев на востоке считают высокомерными и зацикленными на своих собственных интересах, отмечает бывший вице-канцлер Германии.

Спустя 15 лет после так называемого расширения ЕС на восток европейский континент по-прежнему расколот на запад и восток — и это «фатально для Европы», пишет в статье для немецкой газеты Handelsblatt бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.



На тот момент ещё даже существовало «общеевропейское видение будущего»: страны Западной и Восточной Европы ожидали, что они объединятся и будут сосуществовать в «мире и достатке», напоминает Фишер.



«Сегодня, однако, дела обстоят совершенно иначе. Оптимизм того времени насчёт будущего сменили затяжные споры относительно основополагающих ценностей, что в результате и привело к глубокому расколу между востоком и западом», — отмечает автор статьи.



Прошло 15 лет, продолжает Фишер, а восточные европейцы «больше, чем когда-либо, ощущают себя гражданами ЕС второго сорта». Жителей же стран Западной Европы на востоке считают «высокомерными и зацикленными на своих собственных интересах». Ну а в ответ западные европейцы обвиняют жителей Восточной Европы в том, что они якобы «недостаточно благодарны и солидарны».



«В частности, у западных европейцев всё чаще складывается впечатление, что жители востока видят в принципах разделения властей и правового государства западноевропейские капризы и больше не считают их неотъемлемыми основополагающими ценностями Европы», — уточняет автор статьи.



Так, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится установить «нелиберальную демократию», в которой «большинство — всё, а меньшинство — ничто». При этом, по словам Фишера, глава венгерского правительства надеется, что в будущем именно этот принцип ляжет в основу Европейского союза.



«У Евросоюза как националистического проекта, однако, нет шансов на успех, поскольку исторически ЕС создавался для борьбы с авторитарными диктатурами и национализмом в Европе. Тот, кто хочет другого, должен понимать, к чему это приведёт — а именно к разрушению европейского проекта, — убеждён автор статьи. — Учитывая же происходящие сейчас глобальные изменения и смещение осей в сторону Азии и тихоокеанского региона, Европа в результате неизбежно придёт в упадок».