National Interest рассказал, как «американские спартанцы» собирались ликвидировать советские объекты в ГДР

На территории Восточной Германии существовало американское секретное подразделение специального назначения, которое в случае обострения конфликта во времена холодной войны должно было вести партизанские действия против СССР и его союзников. Как пишет The National Interest, внутри обширной группировки советских войск небольшой отряд американских спецназовцев должен был взрывать советские склады снабжения и руководить деятельностью местных групп сопротивления. И примечательно, почти никто не знал о существовании данного отряда.

Во времена холодной войны в Германии существовало секретное американское подразделение специального назначения, которое в случае необходимости должно было вести партизанские действия против СССР и его союзников. Как пишет The National Interest, в глубине Восточной Германии, прямо посреди огромной советской группы войск и обширного аппарата тайной полиции небольшой отряд американских спецназовцев должен был взрывать советские склады снабжения и руководить деятельностью местных групп сопротивления.

Как отмечает издание, за годы холодной войны это подразделение не раз меняло название. Но как пишет ветеран этого отряда Джеймс Стейскал на страницах своей книги «Спецназ в Берлине. Тайные операции элиты американской армии в 1956—1990 годах», они всегда знали, на что идут.

«Они понимали, что шансов у них мало, понимали, какую угрозу представляют войска Варшавского договора, расположенные всего в нескольких километрах от них. Несмотря на это, ни один не дрогнул, все были полны решимости сдержать советскую военную машину», — пишет Стейскал.

Спецназ сухопутных войск США появился на свет в 1952 году, а в 1956-м подразделение спецназа направили в Берлин. Это подразделение должно было устраивать диверсии на жизненно важных объектах, таких как сортировочные станции, мосты, системы военного управления, узлы связи, склады ГСМ, электростанции и внутренние водные пути.

Это была чрезвычайно трудная задача для подразделения численностью чуть больше 100 человек, однако, как это ни парадоксально, задача спецназа немного облегчалась из-за характера Берлинской стены: её строили для того, чтобы не пускать людей из Восточной Германии, а не в Восточную Германию.

Чаще всего берлинский спецназ находился на линии фронта, в самой знаменитой горячей точке холодной войны, и при этом почти никто не знал о его существовании. В августе 1990 года берлинское подразделение специального назначения было расформировано. Найденные после объединения Германии документы указывают на то, что разведка ГДР ничего не знала об этом подразделении до 1975 года.

«Люди из отряда перемещались по городу в гражданской одежде с портфелями, спортивными сумками, а позже с рюкзаками, в которых хранились инструменты, необходимые для выполнения задачи дня. Они шли рядом с простыми берлинцами, зная о том, что им вполне могут приказать воевать на этих самых улицах. В то же время им было сложно скрыть гордую улыбку, ибо они являлись привилегированными солдатами спецназа, получившими возможность служить на этом далёком боевом рубеже и выполнять очень важную задачу. На своих мероприятиях эти солдаты часто вспоминали славных спартанцев, помня при этом, какая участь выпала на их долю в битве при Фермопилах», — вспоминает Стейскал.