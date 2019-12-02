Кравчук: Украина была княжеством задолго до того, как Россия начала формироваться

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина стала княжеством и государством за 300 лет до того, как Россия начала становиться на ноги. Как передаёт «Обозреватель», Кравчук также назвал сомнительной роль России в качестве старшего брата Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина стала княжеством и государством за 300 лет до того, как Россия начала становиться на ноги. Как пишет «Обозреватель», при этом Кравчук назвал сомнительной роль России в качестве старшего брата Украины.

«Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это 300 лет после того, как Украина была княжеством и государством», — заявил Кравчук.

Как отмечает издание, российский сенатор Алексей Пушков ответил Кравчуку в Twitter.

«Это просто неверно: русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и причём здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — написал Пушков.