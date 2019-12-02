Кравчук: Украина была княжеством задолго до того, как Россия начала формироваться

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L’Express: учёные не обнаружили влияния «русских троллей» на умы американцев L'Express
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В Московском планетарии пройдёт «Театр увлекательной науки»
В Московском планетарии рассказали о программе «Театр увлекательной науки», в рамках которой пройдут специальные занятия для детей от пяти до восьми лет, сообщает сайт «Москва 24».
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МВД заявило о зомбированном состоянии арестованных за убийство ребёнка на Урале
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил о зомбированном состоянии арестованных за убийство девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.
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Кузнецова заявила о четырёх детях среди погибших при ДТП в Забайкалье
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила о четырёх несовершеннолетних среди 19 погибших при ДТП с рейсовым автобусом 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края.
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Мостовой считает, что у Тедеско сдают нервы
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поведение главного тренера команды Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
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На катке в парке Горького пройдут концерты молодых музыкантов
На катке «Восход» в парке Горького будут выступать молодые исполнители, группы и диджеи, сообщает сайт «Москва 24».
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Осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений
Синоптики портала «Метеоновости» сообщили, что осень 2019 года стала второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений, превысив климатическую норму на 2,8 °С.
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Мостовой: Тедеско всё ещё не может показать, зачем его взяли в «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал оценку действиям команды и главного тренера Доменико Тедеско в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
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Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына.
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Процесс по делу бывшего замглавы «Росгеологии» частично закрыли для СМИ
Суд частично закрыл для СМИ процесс по делу бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве.
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СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории
Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, вносил изменения за день перед передачей базы данных сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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Сайт голосования на звание фигуристки года ISU работает с перебоями из-за повышенного спроса
Большое количество желающих проголосовать за лучшую фигуристку года привело к перебоям в работе системы голосования ISU Skating Awards на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
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Турцию посетили 6,7 млн российских туристов с начала года
За январь — октябрь 2019 года Турцию посетили 6,7 млн российских туристов, сообщает НСН со ссылкой на Министерство культуры и туризма страны.
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В Раде назвали план Б Зеленского «планом Г»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что план Б Зеленского в реальности является «планом Г».
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Путин призвал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
Президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по военной тематике поставил задачу в ближайшие годы активно наращивать боевые возможности Военно-морского флота.
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Игрока НФЛ дисквалифицировали на год за ставки на спорт
Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Аризона Кардиналс» Джон Шоу дисквалифицирован минимум на один сезон из-за нарушения беттинговых правил.
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Трамп вновь ввёл в действие пошлины на сталь и алюминий из Бразилии
Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении действия американских пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины.
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Порье назвал Гэтжи самым опасным бойцом для Нурмагомедова
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье считает, что наибольшие шансы победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова имеет Джастин Гэтжи.
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В ГИБДД заявили о снижении смертности в ДТП на 9,4% в 2019 году
Госавтоинспекция скорректировала данные, отметив, что в 2019 году происходит снижение уровня смертности на российских дорогах почти на 9,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
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На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Новый глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Иран в ближайшее время
Новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Иран в ближайшее время.
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«Спартак» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» победил «Адмирал» из Владивостока.
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Полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму
Участковый уполномоченный полиции Артём Кулиш с риском для своей жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму, сообщает сайт МВД России.
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Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи нормативных актов СССР
Министерство юстиции России представило правительству перечень из более 3,7 тыс. нормативных актов СССР, подлежащих отмене в рамках «регуляторной гильотины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Сборная Бельгии отказалась сыграть товарищеский матч с французами из-за риска поражения
Сборная Бельгии по футболу не приняла предложение команды Франции о товарищеском поединке, поскольку существует риск поражения.
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Депутат Госдумы прокомментировал действия США в Сирии
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал действия США в Сирии.
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В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов
Читинская таможня совместно с правоохранительными органами задержала четырёх человек, подозреваемых в контрабанде лесоматериалов в Китай.
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Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с Овечкиным
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признался, что ему было нетрудно найти общий язык с партнёром по команде Александром Овечкиным.
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Задержан подозреваемый в нападении на педиатра в Красноярском крае
Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на педиатра в Красноярском крае, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Зеленский рассчитывает на план А в ситуации с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что рассчитывает на план А по урегулированию конфликта в Донбассе.
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В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
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Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил орден Мужества американскому астронавту NASA Нику Хейгу, который в октябре 2018 года находился на борту корабля «Союз МС-10» во время аварии носителя.
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Парламент Азербайджана обратился к президенту с просьбой о роспуске
Миллимеджлис (парламент) Азербайджана в понедельник на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.
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В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
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Александр Емельяненко заявил о готовности провести поединок с олимпийским чемпионом по боксу
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов провести поединок с олимпийским чемпионом 2008 года по боксу Рахимом Чахкиевым по правилам ММА.
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В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.
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На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США
Какое-либо обсуждение Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности обсуждения статуса полуострова при участии в том числе США.
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Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы задержан в Санкт-Петербурге
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали фаната «Спартака» Валерия Бевза после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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В Киеве заявили о рисках для работы ГТС Украины без договора на транзит
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о возможности возникновения проблем в работе украинской газотранспортной системы в феврале-марте в случае отсутствия договора о транзите и прихода сильных холодов в страну.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
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Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с брекситом
Новый посол России в Лондоне Андрей Келин, комментируя ситуацию с брекситом, заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза у двух стран появятся новые возможности, исчезнут установленные ЕС барьеры.
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Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявления форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес фанатов «Спартака».
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Таджикистан опроверг угрозу прекращения денежных переводов из России
В Нацбанке Таджикистана опровергли появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении денежных переводов из России с 3 декабря.
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В Петербурге скончался главный архитектор Эрмитажа
В Санкт-Петербурге умер главный архитектор музея «Эрмитаж» Валерий Лукин.
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RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за ноябрь
Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за ноябрь 2019 года.
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Земсков признался, что не испытал настоящей радости от бронзы на ЧМ по пляжному футболу
Лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу Фёдор Земсков прокомментировал итоговое место команды на турнире.
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Госказначейство Украины рассказало об объёме средств на своём счету
Государственная казначейская служба Украины рассказала, сколько финансовых средств осталось на её счету.
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Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева
Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».