Политолог: у россиян европейская идентичность и европейская судьба

За прошедшие 20 лет Путин значительно улучшил условия жизни в России и вернул её на геополитическую арену, пишет французский политолог Элен Каррер д'Анкосс в статье для Paris Match. НАТО видит в России угрозу, но Франция издавна считала её союзницей, и теперь это особенно актуально, учитывая, что Россия стала мостом из Европы в Азию.

На Европу опустился не «железный занавес», но занавес недоверия, пишет политолог Элен Каррер д'Анкосс в статье для Paris Match. Она отмечает, что, когда развалился Советский Союз, Европа занялась восточноевропейскими странами, не понимая, что помощь нужна и самой России. Россия тогда была в состоянии хаоса, а приход Путина вернул порядок. Он установил авторитарное правление, исходя из принципа, что такая большая страна нуждается в централизации.



Когда в 2011—2012 годах в России происходили протесты, Путина переизбрали, потому что более традиционно настроенные россияне привержены этому порядку. Но есть и средний класс, который стремится высказывать новые идеи и не является носителем советского образования. И они делают иной выбор, по сравнению с предыдущим поколением, пишет автор статьи.



Продолжительность жизни в России за это время выросла: например, для мужчин с 56 лет при Горбачёве до 67 лет, и политолог называет это революцией и зачисляет это в заслуги Путина. Так же заслугой Путина россияне считают возвращение Крыма и возвращение России на международную арену, которое произошло, благодаря Сирии.



Как отмечает политолог, советский режим длился три поколения, и люди были воспитаны в этой системе. Затем, соглашаясь на объединение Германии, Горбачёв получил от НАТО гарантии, что альянс не станет приближаться к границам России. Сейчас же Варшавского пакта больше нет, и россияне задаются вопросом, зачем тогда до сих пор существует НАТО, пишет Элен Каррер д'Анкосс.



«Когда я читаю слова Столтенберга, генерального секретаря НАТО, который говорит, что Россия — это угроза для безопасности, я поражаюсь», — признаётся политолог. А вот Макрон со словами про «смерть мозга» у НАТО чувствует, что проблема есть, отмечает она.



Франция в традициях де Голля считает Россию союзником. Тем более сегодня Россия стала настоящим мостом в Азию в момент, когда мировая геополитика передислоцировалась на Восток. «У россиян европейская идентичность. У россиян европейская судьба. Но они могут связать Европу с Азией», — делает вывод Элен Каррер д'Анкосс в статье для Paris Match.