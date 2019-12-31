FAZ: новогодние обращения Меркель утратили былой «непоколебимый оптимизм»
Каждый год одна и та же «процедура»: 31 декабря в 20:10 на немецком телевидении идёт новогоднее обращение канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет Frankfurter Allgemeine.
Впрочем, отмечает автор статьи Юстус Бендер, с годами кое-что в выступлениях Меркель всё-таки изменилось.
Раньше в канун Нового года канцлер ФРГ представала «непоколебимой оптимисткой». В последние несколько лет она, однако, всё больше говорит о страданиях, бедствиях, кризисах и войнах, поясняет журналист Frankfurter Allgemeine.
Так, например, 2005, 2006 и 2007 годы были «чирлидерскими годами». И тем не менее уже в следующем году Ангела Меркель, похоже, «пристрастилась к более мрачному тону», заговорив, в частности, об «Израиле и терроре движения ХАМАС» в своём новогоднем обращении к немцам, уточняет Бендер.
В 2009 году канцлер Германии дала отчётливо понять, что её сограждане могут не надеяться на то, что «обвал экономики быстро закончится», а многое в новом году «станет ещё сложнее».
2010 год, по мнению Меркель, был «хорошим годом», но уже в 2011 году глава немецкого правительства опять сделала акцент на кризисах: «землетрясения», «ужасная волна наводнений», «катастрофа на реакторе», «долговой кризис», перечисляет автор статьи.
Новогоднее обращение Меркель 2012 года было «нейтральным», и говорила она в нём много о единении. В 2013 году канцлер Германии, однако, «вновь завела шарманку о кризисе и надежде», напоминает журналист немецкого издания.
В 2014 году Ангела Меркель и вовсе заявила, что основы европейского миропорядка оказались под угрозой. В виду она имела, конечно же, «аннексию Крыма»*, причём коснулась этой темы уже во втором предложении, подчёркивает Бендер. Затем она завела речь об эболе, «Исламском государстве»** и беженцах.
В 2015 году в своём новогоднем обращении канцлер Германии предупредила, что из-за наплыва беженцев немцам ещё придётся приложить некоторые усилия. 2016 же год был, по словам Меркель, «годом сложных испытаний».
В 2017 году глава немецкого правительства констатировала, что общество в Германии расколото, а в новогодней речи 31 декабря 2018 года она признала, что рада, что «крайне тяжёлый политический год подошёл к концу», отмечает журналист Frankfurter Allgemeine.