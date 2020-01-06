Die Zeit: в «борьбе против лжи» Польша запретит России трактовать историю по-своему

Варшава на законодательном уровне вознамерилась запретить Москве истолковывать историю по-своему, пишет Die Zeit. Как сообщает немецкое издание, польский сейм хочет поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, чтобы «пресечь предположительную попытку России переиначить историю».
Польша на законодательном уровне хочет «запретить России истолковывать историю по-своему», сообщает Die Zeit.
В частности, польский парламент планирует поддержать «борьбу против лжи» и принять закон, чтобы «пресечь предположительную попытку Российской Федерации переиначить историю», уточняет немецкое издание.
Комитет сейма по внешней политике готовит соответствующий законопроект, написал у себя на странице в Twitter глава фракции правящей партии «Право и справедливость» (PiS) в польском парламенте Рышард Терлецкий.
Политик также заверил, что работу над законопроектом комитет сейма по внешней политике должен завершить уже в среду.
Прокомментировала готовящийся законопроект и кандидат в президенты от крупнейшей в Польше оппозиционной партии «Гражданская платформа», вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньская, продолжает Die Zeit.
«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, её необходимо вести постоянно и упорно», — призвала Кидава-Блоньская.
По мнению вице-спикера польского сейма, оппозиция и проправительственные политические силы должны совместно продемонстрировать России, что Польша не позволит переписать историю.
Недавно, напоминает немецкое издание, между двумя странами разгорелся спор из-за интерпретации событий начала Второй мировой войны. Начало же полемике положил президент России Владимир Путин, который назвал польского посла в Берлине в 1933-1939 годах «сволочью» и «антисемитской свиньёй»*, напоминает Die Zeit.
* 24 декабря 2019 года Владимир Путин, ссылаясь на архивный документ, рассказал, что Гитлер прямо заявлял министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии о своей идее «выслать евреев в Африку, в колонии». «На что посол Польши ему ответил, а потом записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». «Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал российский президент (прим. ИноТВ).
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