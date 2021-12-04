Bloomberg: не получившая приглашение Байдена Венгрия портит США «саммит за демократию»

Венгрия отказалась поддержать совместный вклад Евросоюза в «саммит за демократию» под эгидой США, оказавшись единственной страна блока, не получившая приглашение на мероприятие в формате видеоконференции, пишет Bloomberg. В связи с этим председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель могут выступить на саммите, но не смогут говорить от лица всего ЕС.

Венгрия препятствует участию Европейского союза в «саммите за демократию», который на следующей неделе пройдёт под эгидой президента США Джо Байдена, так как премьер-министра Виктора Орбана на него не пригласили, сообщает Bloomberg.

По словам источников новостного агентства, пожелавших остаться неизвестными, Венгрия подняла этот вопрос на встрече послов стран ЕС, заявив, что не поддержит совместный вклад блока в саммит, так как Венгрия — единственная страна блока, не получившая приглашение на саммит. Ожидается, что 9—10 декабря виртуальное мероприятие соберёт десятки стран со всего мира для обсуждения проблем, стоящих перед демократиями. Китай и Россия также не были приглашены на саммит.

Венгрия в течение многих лет конфликтовала с ЕС по вопросам верховенства закона, начиная от свободы средств массовой информации и заканчивая вмешательством в деятельность судебных органов. Кроме того, правительство Орбана неоднократно срывало попытки блока достичь совместной позиции по таким вопросам, как права человека в Гонконге и гендерное равенство.

Как отметил один из источников, при подобном раскладе ЕС не может представить на саммите письменный доклад из-за отсутствия согласованной совместной позиции всех членов блока. А председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, хотя и смогут выступить на мероприятии, не могут говорить от лица всего Евросоюза.

Дипломатический представитель Венгрии в Брюсселе подчеркнул, что позиция Будапешта также распространяется и на участие ЕС в текущих дискуссиях по созданию «Альянса за будущее интернета» под эгидой США. Представитель Орбана обвинил Соединённые Штаты в попытке «разделить страны—члены ЕС и подчинить их себе», призвав Евросоюз работать над стратегической автономией.

Как отмечает Bloomberg, ещё одним «ударом» по Венгрии стало заявление советника суда ЕС, что блок имеет право не выделять средства из бюджета и фонда стимулирования экономики странам, которые обвиняются в отступлении от демократических норм. Таким образом, Будапешт рискует потерять €7,2 млрд в виде средств, выделяемых ЕС на восстановление экономики.