Внимание политиков и общественности в Германии в настоящее время приковано к вопросу энергетического эмбарго в отношении России, пишет Compact. Однако надвигающийся дефицит удобрений из-за антироссийских санкций может в среднесрочной и долгосрочной перспективе иметь гораздо более серьёзные последствия. Эксперты соглашаются: в 2023 году мир ждёт один из величайших продовольственных кризисов в истории человечества.

Никто в Германии не отрицает необходимость поставок российских энергоносителей. Руководители различных компаний уже дали понять, что, по их мнению, немецкая промышленность буквально рухнет всего через несколько месяцев после введения эмбарго на энергетическое сырьё из России, пишет Compact.

С другой стороны, другая не менее важная тема, по-видимому, в настоящее время почти полностью игнорируется немецкими политиками и общественностью, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе она может иметь ещё более серьёзные последствия, чем газовое эмбарго. Речь идёт о надвигающемся дефиците удобрений, что может означать, что в ближайшие месяцы бесчисленное число фермеров по всему миру либо вообще не смогут произвести посев, либо сделают это в недостаточном объёме.

Председатель Ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид уже заявил: «Если перебои продолжатся, с 2023 года неизбежны значительно более низкие урожаи». Прогноз, сделанный Маттиасом Бернингером, ранее занимавшим должность государственного секретаря в министерстве сельского хозяйства, а сейчас возглавляющим отдел «Общественность и устойчивое развитие» в немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG, ещё более радикален: «В 2023 году нас ждёт один из величайших продовольственных кризисов в истории человечества».

Этот мрачный прогноз кажется «почти апокалиптическим». Но Бернингер не одинок в своих опасениях. Боннский экономист Матин Каим считает, что украинский кризис может повлечь за собой голод до 100 млн человек. С ним согласен Дэвид Бизли, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН. Он выразил опасение, что вооружённый конфликт в Восточной Европе будет иметь «невообразимые последствия». По его словам, повсеместная нехватка продовольствия спровоцирует новые миграционные потоки и приведёт к кризису, по сравнению с которым миграционный кризис 2015 года покажется «похожим на пикник в парке».

Удобрения стали недоступными для многих бедных стран. Крупными игроками на этом столь важном для человечества рынке являются калийные комбинаты, расположенные на Урале и в Белоруссии. Сейчас на них распространяется режим западного эмбарго. Азотные удобрения не являются альтернативой, поскольку цены на газ сейчас слишком высоки, что не позволяет производить их по доступным ценам.

Бразилия опасается серьёзных потерь сельскохозяйственного производства в результате такого развития событий. Ситуация в Африке ещё хуже. Из-за климатических условий возделывание зерновых культур во многих регионах невозможно. Это приходится компенсировать импортом, который становится всё более недоступным для жителей Черного континента, отмечает Compact.