WSJ: Боррель раскрыл содержание шестого пакета антироссийских санкций ЕС

Шестой пакет санкций ЕС против России будет включать ограничения по импорту нефти, отключение от SWIFT трёх банков и новые санкции «за дезинформацию», пишет The Wall Street Journal. Несмотря на то, что, как ожидается, пакет новых ограничительных мер может быть принят уже на этой неделе, источники в Брюсселе утверждают, что между странами Евросоюза сохраняются разногласия по некоторым из предложенных санкций.

Шестой пакет европейских санкций против России будет включать поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти, отключение от SWIFT большего числа российских банков и новые санкции «за дезинформацию», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти», — написал Боррель в Twitter.

Таким образом, во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС впервые изложил основное содержание нового пакета антироссийских санкций, разработанных Европейской комиссией. Вечером того же дня предложения были разосланы всем государствам — членам Евросоюза.

По словам двух чиновников, знакомых с деталями пакета, его центральным элементом является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импорт российской сырой нефти в течение шести месяцев и больше не закупали российские нефтепродукты до конца года. Однако, согласно предложению, Венгрия и Словакия, которые в значительной степени зависят от импорта российской нефти, получат отсрочку на 20 месяцев. На подобную льготу также претендуют Чехия и Болгария.

Как отмечает издание, стремление ЕС отказаться от российских энергоресурсов «знаменует значительное обострение» ситуации, учитывая важность экспорта энергоносителей для российской экономики. Кроме того, подобное решение потенциально дорого обойдётся и самой Европе, которая в значительной степени зависит от российских углеводородов, применяемых при выработке электроэнергии, отоплении домов, в логистике и промышленном производстве.

Брюссель пошёл на этот шаг после того, как на прошлой неделе Россия сократила поставки газа двум странам — членам ЕС, что, по мнению западных чиновников, отражает отсутствие признаков того, что Кремль готов сократить масштабы своей спецоперации на Украине.

Предложение Еврокомиссии также предполагает введение санкций против трёх российских банков, включая крупнейшего кредитора страны — Сбербанк. Однако речь не идёт о прекращении операций с попавшими под санкции российскими банками, а лишь об их отключении от системы SWIFT, которая позволяет финансовым учреждениям во всём мире безопасно отправлять и получать информацию о финансовых операциях.

Ожидается, что 27 стран ЕС, которые могут принять меры только единогласно, обсудят предложение в среду и могут принять решение уже на этой неделе. Впрочем, по словам анонимных источников WSJ в Брюсселе, между членами блока сохраняются разногласия по некоторым из предложенных санкций.

Так, Венгрия неоднократно предупреждала, что может наложить вето на нефтяное эмбарго, в случае если не получит достаточно времени и финансовой помощи для создания инфраструктуры, необходимой для того, чтобы отказаться от российских поставок. Более того, по крайней мере ещё два государства — члена ЕС, Чехия и Болгария, утверждают, что если Венгрии и Словакии дадут отсрочку для прекращения закупок российской нефти, то и им должен быть предоставлен такой же запас времени.

Тем не менее, так как страны ЕС, в том числе Германия, быстро сокращают объём импорта российских нефти и газа, большинство чиновников полагают, что шестой пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие несколько дней, пишет WSJ.