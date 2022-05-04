Bloomberg: Венгрия выступила против предложенного ЕС эмбарго на российскую нефть

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит предложенное Брюсселем эмбарго на российскую сырую нефть, так как оно «подорвёт» энергетическую безопасность страны. Как отмечает Bloomberg, недовольны предложенными мерами остались и в Словакии, где попросили три года переходного периода для замены российской нефти.

Венгрия не поддержит план Европейского союза по полному запрету импорта российской сырой нефти, так как он подрывает энергетическую безопасность страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, европейское эмбарго не должно распространяться на нефть, которая поступает из России по трубопроводам. При этом предложенный Брюсселем план по полному запрету на российскую нефть «подорвёт» энергетическую безопасность Будапешта.

«Мы не можем со всей ответственностью поддерживать эту версию пакета санкций Брюсселя, мы не можем со всей ответственностью проголосовать за неё. Венгрия сможет поддержать эти санкционные меры только в том случае, если сырая нефть, поступающая по трубопроводам, не попадёт под ограничения», — приводит новостное агентство слова Сийярто.

Как напоминает Bloomberg, согласно предложению ЕС, Венгрии и Словакии, которые в значительной степени зависят от российских энергоносителей, будет предоставлена отсрочка до конца 2023 года, то есть они должны будут отказаться от российской нефти на год позже, чем другие страны — члены Евросоюза.

Однако недовольны этим предложением не только в Будапеште, но и в Братиславе. Словакия попросила три года переходного периода для замены российской нефти.

Ожидается, что в ближайшее время страны — члены ЕС проведут встречу для обсуждения и возможного голосования по нынешнему предложению. Для его утверждения блоку необходима поддержка пакета санкций со стороны каждой из 27 стран.